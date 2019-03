Neobjavljeni snimci Majkla Hačinsa u dokumentarcu 'Mystify'

Dva dosad neobjavljena snimka Majkla Hačinsa, pokojnog frontmena australijskog benda INXS, pojaviće se na saundtreku novog dokumentarnog filma "Mystify" koji prati njegov život i karijeru, a premijerno će biti prikazan u aprilu na filmskom festivalu Tribeca u Njujorku, piše Billboard.

Dokumentarac je režirao Ričard Lovnstejn, koji je režirao više od desetak ranih muzičkih spotova benda, uključujući "Burn for You" (1984.), "What You Need" (1985.), "Listen Like Thieves" (1986.), "Need You Tonight"/"Mediate" (1987.) i "Never Tear Us Apart" (1988.).

"Film mnogo otkriva o Majklovom životu i muzici i mislim da će pokrenuti brojne zanimljive razgovore. Filmovi poput 'Bohemian Rhapsody' i 'Star is Born' podsjetili su nas na izuzetne doprinose popularnoj kulturi koji nastaju ispreplitanjem filma i muzike", izjavio je Kris Marfi, osnivač izdavačke kuće Petrol Records te kreativni direktor i globalni strateg INXS-a.

Rekao je da nasljeđe INXS-a raste iz dana u dan, a nova generacija fanova iz cijelog svijeta otkrivaju INXS kroz striming.

"Ulazimo u uzbudljivo razdoblje ponovnog otkrivanja njihovog nasljeđa i ponovnog procjenjivanja njihovog mjesta u istoriji muzike", dodao je Marfi.

U saopštenju povodom najave dokumentarca stoji da će prateći saundtreku "predstaviti Majklove muzičke talente pisanja pjesama i baršunastih stihova".

"U njega će biti utkani nedavno otkriveni i dosad neobjavljeni kaveri koje je napravio Majkl, zajedno s voljenim klasicima INXS-a koji su predvodili evoluciju u muzičkoj industriji prije mnogo godina", stoji u najavi.

Datum objavljivanja i popis pjesama za saundtrek još nisu objavljeni.

Majkl Hačins nađen je mrtav 22. novembra 1997. u hotelskoj sobi u Sidneju. Službeni izvještaj sugeriše da se Hačins objesio nakon što je u kobnoj dozi pomiješao droge, alkohol i tablete, javlja Hina.