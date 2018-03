Nermin Puškar za "Nezavisne": Mladi mogu postići puno ako vjeruju u to što rade

Jedan od omiljenih bh. pjevača, harizmatični kantautor Nermin Puškar, objavio je novi singl i video-spot za ljubavnu numeru "Tiha voda".

Autor je teksta i muzike, a aranžman je radio zajedno s muzičkim producentom Mahirom Sarihodžićem.

U razgovoru za "Nezavisne" Puškar govori o novoj pjesmi, najavljenim nastupima, ali i položaju muzičke scene u zemlji i regionu.

NN: Možete li reći nešto više o samom singlu "Tiha voda"? Koliko ste dugo radili na pjesmi i ko je sve bio dio ovog projekta?

PUŠKAR: "Tiha voda" je jedno duže vrijeme čekala na svoju priliku, a spontano bendovski smo je snimili uživo u studiju RSL dok smo radili na pjesmi "Kad u ovu ljubav sumnjam". Mahir i ja smo bili jako zadovoljni materijalom i u zadnjih godinu dana u par puta koliko sam uspio stići do Sarajeva smo je i završili. Svirački je to ista ekipa kao na prošlom singlu, znači Dado Marinković (bubanj) Jani Hace (bas), ja sam odsvirao gitare, a Maki klavijature.

NN: Koja je tematika ove numere i o čemu ona zapravo govori?

PUŠKAR: Ako me pitate kao autora, uvijek je nezahvalno odgovarati na takvu vrstu pitanja, jer misterija kako pjesme dolaze ne može se baš lako protumačiti. A i tom analizom izbanaliziraju se i najdublje poante. Ako me pitate iz perspektive slušaoca, što u stvari i jesam, radi se o energičnoj ljubavnoj pjesmi koja govori o momentu spoznaje da ti je neko osvojio srce.

NN: Za pjesmu je snimljen i video-spot, možete li nam reći nešto više o njemu?

PUŠKAR: Htio sam bendovski, pravi rokerski spot, što smo na kraju i dobili. Pogođena je energija, boje su dobre, fotografija odlična i radnja je jednostavna. Nismo opteretili pjesmu, što mi je najbitnije. Za to su zaslužni Vladan Janković ispred "Instant" produkcije, inače direktor kamere i Perica Rai ispred "Mediaspot" produkcije, koji je režirao spot. Naravno, karizmatična glumica Gea Erjavec i prijatelji iz mog pratećeg benda Nace Jordan na basu i bubnjar Boštjan Vajs su svojim prisustvom uljepšali cijelu priču.

NN: Na kojim lokacijama je snimljen spot i da li se tokom snimanja desila neka anegdota koju ćete pamtiti?

PUŠKAR: Snimali smo u Ljubljani i negdje na Slovenačkom primorju. Snimanje je bilo vrlo opušteno i nije bilo naporno, sa puno zezancije i pozitive. Pamtiću to da smo silom prilika morali isti dan na početku snimanja zbog tehničkih poteškoća mijenjati glavnu lokaciju, što nije nimalo lak zadatak za ekipu, ali na kraju je sve ispalo možda i bolje nego što smo planirali.

NN: Najavili ste da nećete stati sa ovim singlom, te da su u najavi i novi projekti i album.

PUŠKAR: Od 14. godine snimam i taj poriv da guram ovu priču je duboko ukorijenjen. Znači, bez obzira na to kuda da brod ide, ja radim i kad imam nešto što želim dijeliti sa ljudima koji vole moje pjesme to i objavim. Muzika i moja publika mi uzvraćaju tu ljubav i to mi čini veliko zadovoljstvo. Prirodno, dolazim u tačku kad je realno razmišljati o ploči, prvenstveno zbog toga što je faktički sa objavljenim singlovima od 2011. godine do danas pola ploče već gotovo, znači još pet-šest pjesama i tu smo. Vjerovatno još singl-dva pa album.

NN: Kako biste opisali izgled današnje muzičke scene na našim prostorima i da li kreativni autori mogu doći do izražaja pored kiča i šunda koji nas okružuje?

PUŠKAR: Naravno, situacija je daleko od idealne jer nismo Amerika ili Velika Britanija i ima svega, istina, ali ima i dobre kvalitetne muzike. Postoje svjetionici, nekoliko bendova i par autora koje izuzetno poštujem, mogu ih prebrojati na prste jedne ruke i zahvalan sam na tome šta donose. Mislim da mlađe kolege, ako vjeruju u to što rade i ako to dolazi do srca publike, mogu puno, pogotovo danas kad imamo svu ovu tehniku i internet na raspolaganju.

NN: Kako zapravo nastaju Vaše pjesme, gdje pronalazite inspiraciju za pisanje?

PUŠKAR: Pa neke slike, blicevi nekih osjećanja, mojih i tuđih naravno, jer ne pišem uvijek o sebi ni za sebe. To se polako slaže onda u neki koncept. Kao što rekoh, misterija je to velika.

NN: Od svih do sada objavljenih numera, da li možete za neku pjesmu reći da Vam je posebno draga?

PUŠKAR: Ako me već pitate, rekao bih da je to pjesma "Vjeruj u snove". Prošla je nezapaženo i rijetko je izvodim na koncertima, ali ona ima stvarno neku posebnu magiju i formu. Možda njeno vrijeme tek dolazi. Naravno, tu je i "Kad u ovu ljubav sumnjam".

Spremni za svirke

NN: Da li imate u planu nastupe u narednom periodu i gdje vas publika može čuti uživo?

PUŠKAR: Ove godine će sigurno biti svirke, e sad koliko, to ovisi od puno stvari jer trenutno imam dosta obaveza pa valja to sve poredati datumski. Bitno je da me ljudi zovu, a ja ću da dam sve od sebe da ispoštujem želje svoje publike. Imam super bend i tehničku ekipu, tako da smo spremni i evo već sljedeći mjesec najvjerovatnije sviramo u klubu BBCC u Lukavcu.

Banjaluku voli od djetinjstva

NN: Da li imate u planu da posjetite Banjaluku?

PUŠKAR: Volim Banjaluku još od djetinjstva jer sam dolazio i imam prijatelje Banjalučane, a znam da imam publike i da ljudi vole moje pjesme. Znači, želja i ljubav su tu, još samo organizacija i palimo motore. Mislim da će to kad se desi biti veoma poseban koncert.