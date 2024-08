"Nervozni poštar" za "Nezavisne": Narodnjačka ili rokerska, pjesma ili valja ili ne valja

Dragan Đurđelija je bas gitarista, suosnivač, član originalne i aktuelne postave "Nervoznog poštara", koji čini ritam sekciju jednog od najpopularnijih bendova bivše Jugoslavije, svojevremenih ujedinitelja rokerske i narodnjačke publike u ovoj državi.

U takvoj misiji popularni "Poštari" ostali su do današnjeg dana.

S tim u vezi, uz banjalučke "Stringse" i novosadski bend "Pero Defformero", exjugoslovenska i nekada sarajevska muzička atrakcija "Nervozni poštar", čiji su se članovi rasuli po raznim gradovima bivše zemlje, a koji uprkos tome ne odustaju od svoje muzike, sviraće na Moto-stazi u Trnu na festivalu "Cool Tool" 17. avgusta.

Uz besplatan ulaz i kamp za sve posjetioce, program festivala koji organizuju grad Laktaši i Turistička organizacija grada Laktaši, počeće pomenutog datuma u 20 časova, a povodom ovog nastupa Đurđelija je govorio za "Nezavisne".

NN: Za početak, recite nam koliko su festivalske svirke na otvorenim binama kod "Poštara" česte u odnosu na one u zatvorenim prostorima i gdje se više osjećate kao svoji na svome?

ĐURĐELIJA: U klubovima se najbolje osjećamo, a što se tiče festivalskih svirki, one su svakako dobrodošle, jer tu dođe dosta publike, pa se napravi lijepa atmosfera. Ljudi se provesele, zapjevaju i na kraju svima bude lijepo.

NN: Uz "Nervoznog poštara" na festivalu nastupa i "Pero Defformero". Interesantno je da nekoliko kilometara južnije u Banjaluci dan prije nastupaju i "Brkovi". Smatrate li ova dva benda nekakvom vrstom vaših nastavljača?

ĐURĐELIJA: Moglo bi se reći da smo mi na istoj pruzi. Međutim, mi se još uvijek držimo i ne odustajemo, ali nam je drago da postoje i ta dva benda. Volio bih da ih ima još. Za njih se može reći da su krenuli nekim našim stopama, ali naravno oni su izgradili svoj vlastiti stil i dopadaju mi se.

NN: Što se tiče vaših prethodnika, mnogi pominju Gorana Bregovića i Milića Vukašinovića, koji su i ranije u nekim pjesmama znali da miješaju folk i rok. Da li se slažete sa ovom konstatacijom?

ĐURĐELIJA: Teško je odgovoriti na to pitanje. Za Miću se kaže da je prvi koji je uveo rif gitaru sa Hankom Paldum, ali moguće da je to "Poštar" radio i prije Miće. Naime, "Poštar" se nije uvijek zvao "Poštar", nego grupa "Galeb". Grupa "Galeb" je poodavno, prije Miće, ubacila baš tu hejvi, solo ili hard rok gitaru na narodnjačko pjevanje. Međutim, "Galeb" nije imao studijskih snimaka. Kada smo ušli u studio, mi smo promijenili ime. Uglavnom, o tome bi se dalo diskutovati, ali na kraju krajeva, ja muziku posmatram na način da pjesma ili valja ili ne valja. Stil više određuju kritičari ili publika.

NN: Upravo kritičari su bili veoma oštri sredinom osamdesetih godina prošlog vijeka, a i publika se dijelila na rokere i na narodnjake. "Nervozni poštar" je u neku ruku ujedinio te dvije frakcije. S tim u vezi, primjećujete li danas takve podjele?

ĐURĐELIJA: Osamdesetih su zaista te podjele bile izražene, postojao je dio narodnjačke publike i dio rokerske publike. Na svu sreću, tada je rok nešto značio i vrijedio. Nama je uspjelo da i jednu i drugu publiku dovedemo na naše nastupe i da i jednu i drugu publiku animiramo da kupe ploču, zahvaljujući tom vokalu koji je, hajdemo reći, narodnjački i gitari koja je bukvalno rokerska, metalska gitara. Tu su i tekstovi koji su malo odudarali i sve kada se sabere, zaista smo uspjeli da privučemo i jednu i drugu publiku. Kakva je danas situacija, teško je reći. Za danas ne znam šta bih rekao. Ovo je neki novi pravac koji se meni lično ne sviđa, ali nemam ništa ni protiv; neka ljudi rade, neka sviraju, neka budu kreativni. Ako ima publike i odziva, to je to.

NN: Deveti studijski album ste krajem prošle godine najavili singlom "Džeko, majstore". Kada publika može da očekuje novi materijal?

ĐURĐELIJA: Trenutno nam to teže ide, zbog raznoraznih tehničkih problema, ali radimo na materijalu. Ne bih smio da preciziram kada će to stvarno biti objavljeno, ali uglavnom radimo. Nekoliko pjesama je već urađeno. Ako bude sreće, objavićemo to do kraja godine, ako ne, onda dogodine. U principu, nama se nešto i ne žuri. Ima toliko starih hitova da možemo svaki put odraditi koncert bez ikakvih problema.

NN: Nele Karajlić je muziku "Nervoznog poštara" nazvao "spiritualnim sevdahom spakovanim u formu hevi metala", rekavši da je "elementarnim folk motivima" vaš bend "pomakao granice shvatanja i komunikacije rokenrola". Kako Vi gledate na to pomjeranje granica o kojima je svojevremeno pričao Nele?

ĐURĐELIJA: Maloprije sam o tome već nešto rekao. Mislim da pjesma ili valja ili ne valja. Da li će u pjesmi biti harmonika, da li će je otpjevati narodnjak ili roker, to je samo vizija autora. Što se tiče Neleta, prije petnaestak dana na oficijelni kanal "Nervoznog poštara" sam postavio i jedan video-zapis iz 2019. godine, kada je na jednu našu klupsku svirku slučajno došao Nele, pa smo zajedno otpjevali "Zenicu bluz". I tu je bilo red priče, red pjevanja itd. Uglavnom, vrlo interesantan snimak.

NN: Sljedeće godine navršiće se 40 godina od osnivanja benda, prvog albuma i Ilidžanskog festivala. Da li ste u početku mogli i zamisliti da će priča "Nervoznog poštara" trajati četiri decenije?

ĐURĐELIJA: Ni u najboljim snovima to nismo mogli da zamislimo. Mi smo kao grupa "Galeb", kada smo ušli u studio, imali namjeru da napravimo par pjesama čisto da bismo podigli rejting grupe i samim tim i cijene za nastupe. Međutim, sve se tolikom brzinom dešavalo da smo mi odmah nenadano ušli u prvu ligu. To bukvalno niko u bendu nije očekivao. Naše ambicije su bile sasvim drugačije. Imali smo sreću.

NN: Dakle, pobjeda na Ilidžanskom festivalu 1985. godine je bila šok i za publiku i za vas same?

ĐURĐELIJA: To je trebalo doživjeti. Bukvalno je bio šok. Dok smo nosili instrumente na binu, drugi izvođači su mislili da smo mi tehničari, da nosimo opremu nekoj drugoj grupi. Imali smo duge kose, rokerski izgled i kad smo svirali tonsku probu, bukvalno su nas pustili sa četiri takta i prekinuli kada je gitara počela da jauče. Međutim, na samom koncertu, kada je izvedba krenula, publika je u šoku bila do refrena. Na refrenu je nastala euforija. Ostalo je, što kažu, istorija.

NN: Da li planirate da obilježite jubilej?

ĐURĐELIJA: Nadam se da ćemo to uraditi. Bilo bi lijepo da, ako ne bude novi materijal završen, bar napravimo neku turneju i da to obilježimo. Najtoplije se nadam.

NN: Osnivač i glavni autor "Nervoznog poštara" Fadil Šabović je u doktorskoj penziji. Da li je to znak da bend u budućnosti ulazi u najproduktivniji autorski period?

ĐURĐELIJA: Trebalo bi da znači. Fadil sad ima baš puno vremena. Može da se posveti muzici i mislim da će to sve biti OK.

