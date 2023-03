"Neverne bebe" promovisale novi album u Beogradu

Poznata pop rok grupa "Neverne bebe" danas je održala dvostruku multimedijalnu promociju svog novog osmog studijskog albuma "Hodaj" u RTS klubu i u Studiju 6 Radio Beograda.

Novi album ima 11 pjesama, i nakon skoro tri godine od kako je najavljen, konačno je objavljen u decembru 2022. za diskografsku kuću "PGP RTS", a sada je prvi put realizovana promocija koja je prema idejnom konceptu, podrazumijevala i čitav koncert.

Frontmen sastava Milan Đurđević izrazio je sreću i zadovoljstvo što je zaista ogroman broj prijatelja i kolega bilo prisutno na dvostrukom predstavljanju projekta.

"Divno je videti što imamo toliko prijatelja danas pred nama. Tokom 30 godina nismo stvarali samo muziku, već i prijatelje, što je i najveći uspeh naše karijere, da imamo ovoliko dragih ljudi u životu. Zahvalan sam našoj matičnoj kući PGP RTS-u što je prepoznala i naš novi album koji je nama veoma važan. Iako je iza nas 30 godina i odsviranih 2300 koncerata, ali ovaj album je posveta jednom vremenu u kome smo pokušali da se borimo sa vetrenjačama i nekim sopstvenim eksperimentima i ludilom koja nas okružuju", istakao je Milan Đurđević, kompozitor, tekstopisac, aranžer i autor svih pjesama u opusu benda "Neverne bebe".

Lider grupe je posebno predstavljao sve članove o kojima ima specijalnu priču, istoriju i posvetu.

Bend čine gitarista Saša Ranđelović Ranka, basista i rođeni brat vođe grupe Vladan Vlajko Đurđević, pjevačice Jelena Pudar i Tijana Sretković, prateći vokal i multi-instrumentalista Nemanja Savić, gitarista Andreja Stojić.

"Svi ovi divni ljudi zaslužuju da budu deo ovih divnih trenutaka koje smo prošli zajedno svih ovih proteklih godina. Pre svega tu su moja dva brata Vlajko i Ranka koji su sa mnom od početka. Vlajko kao moj rođeni brat, a Ranđa nam je treći brat. Mi smo se dogovorili kad dođe taj trenutak da se rastajemo, to će nam biti na bini. Tu su i naše dve princeze - Jelena i Tijana. Jelena Pudar je već 20 godina sa nama, i za nju uvek volim da kažem - Kad moja duša plače, Jelena to peva", istakao je lider Đurđević, inače klavijaturista u bendu, ali i povremeno vokal. On je dodao da je nastala odavno konekcija sa emocijama ljudi sa kojima su podijelili muziku i život.

Milan Đurđević je otkrio veliko iznenađenje, a to je da je Tijana Sretković u drugom stanju, i sav srećan rekao "hvala bogu, imaćemo još jednu bebu uskoro", aludirajući na Jelenu Pudar, koja je takođe postala majka skorije, od kraja 2019. godine.

"Tijana je sa nama već 11 godina, zaista je hipertalentovana, ona je devojka koja nam je sklopila tu poslednju kockicu mozaika koja nam je bila potrebna da cela naša priča izgleda i zvuči ovako. Svi oni kao da su tu sa nama čitav život, jer i toliko dugo delimo muziku. Tu je i moj kum i doktor fizike Andreja Stojić, koji ostaje i do pet ujutru da radi sa nama u studiju. Naravno i Nemanja Savić, znate ga iz bendova 'Atlantida' i 'Stefan Nemanja', i on nije malo sa nama, već 15, 16 godina", redom je Đurđević hvalio svoje članove benda i sa ponosom izdvojio da vizuelni identitet omota albuma čine umjetničke slike Mine Radović.

Ideja je bila da kroz djela slikarke u dvije ili tri dimenzije sklope poruke umjetnosti i ideje koje žele da podijele sa publikom.

Milan je istakao i njihovog vjernog producenta Ivana Vlatkovića koji "od samog početka stvara magiju od ove produkcije svih 30 godina".

"Mi smo svoje snove odavno odsanjali po pitanju karijere. Otišli smo mnogo dalje nego što smo pretpostavljali, i sve ovo što nam se događa je samo jedan eksperiment koji želimo da podelimo i da vidimo dokle će da nas odvede muzika. Slušajte dobru muziku i vidimo se kasnije na našoj svirci", poručio je Milan Đurđević.

Koncertna pop-rok atrakcija "Neverne bebe" povodom tri decenije postojanja najavljuju zanimljiv koncept - 30 koncerata u 30 gradova.

Većina tih gradova je, kako kažu članovi benda, posebno značajna za trnovit put koji su prešli od klupskog benda koji je u opštem beznađu devedesetih branio rok-kulturu u malim prostorima, do jednog od najpopularnijih sastava kod nas.

Vladan Vlajko Đurđević je pozvao sve da se vide na istom mjestu za 20 godina, da bi proslavili zlatni jubilej od pet decenija karijere, kao što su uveliko obilježili braća Dragi i Žika Jelić iz benda "YU Grupa", i danas prisutni na promociji.

Na koncertu u Studiju 6 "Neverne bebe" su veoma profesionalno odsvirali sve pjesme sa novog albuma u posebnim aranžmanima i kroz punih sat vremena pružili vrhunski doživljaj za svoje prijatelje, kolege i vjernu publiku.

Tako su na repertoaru prvi put uživo u javnosti odsvirali sve numere – uvodni instrumentalni dio "Entry", "Hodaj", "Ćuti", "Pored vode", "Sidro" (prethodni naziv je bio "Reka ljubavi"), "Evo me", "Praznik razloga", "Pronađi me", "Zajedno" (u originalu pjevaju sa hrvatskim kolegom Nenom Belanom), "Zima" i "Vodi me odavde".

Promociji i koncertu bili su, pored ostalih prisustvovali, Zvonimir Đukić Đule (Van Gogh), Ana Stanić, Jelena Tomašević, Nikola Čuturilo Čutura, Maja Cvetković (E-Play), Nenad Zlatanović (Texas Flood), basista Dragan Ivanović Gaga (Van Gogh), Dejan Cukić, Dragi i Žika Jelić - YU Grupa, Miša Jelić (menadžer koncerata i klubova BitefArtCafe), Jelena Mihailović - Jela Cello, Dragan Jovanović - Krle (Generacija 5), Boris Bakalov (Ničim izazvan), Billy King, bivši pevač "Nevernih beba" i mnogi drugi.