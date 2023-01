Nevjerovatno, ali istinito: Bijons za sat vremena pjevanja zaradila 24 miliona dolara

LOS ANĐELES - Slavna pjevačica Bijons Nouls je, poslije pet godina pauze, nastupila u Dubaiju za čak 24 miliona dolara.

Koncert je trajao jedan sat i održan je u novom hotelu Atlantis The Royal. Na sceni se pojavila i kćerka pjevačice Blu Ajvi, a u publici su bili i njen suprug Džej-Zi, kao i roditelji Tina i Metju Noulz, prenijeli su američki mediji.

Nastup je započela pjesmom "At Last" legendarne Ete Džejms, a zatim su uslijedili njeni hitovi "Beautiful Liar", "Halo", "Crazy in Love" i drugi.

Uprkos tome što je prisutnima bilo striktno zabranjeno da objavljuju snimke i fotografije sa nastupa, one su se ubrzo počele širiti društvenim mrežama.

Pjevačica je u julu prošle godine objavila album "Renesans". Izvori su za magazin Page Six kazali da će ona ovog ljeta krenuti na turneju.

"Zahvaljujući ovom albumu uspjela sam da pobjegnem od stvarnosti dok je vladala pandemija. U tom periodu osjećala sam se slobodno i prepustila sam se avanturi", navela je Bijons ranije, prenosi Tanjug.