Nezaboravna zabava uz Mahmuta Orhana u Sarajevu

​Svjetski poznati DJ održaće večeras koncert Domu mladih u Sarajevu, a start i nezaboravn provod počeće u 22 sata.

Koncert se organizuje povodom obilježavanja 50-og rođendana Centra Skenderija, a ovaj parti evropskih razmjera je pravi način da se rođendan proslavi.

Mahmut Orhan je Istanbulski DJ i house producent. Osvojio je svjetske top liste sa svojim megahitovima.

Na muzičkoj sceni pojavio se tokom 2011. kada je u Istanbulu kao di-džej objavio album "Undesirable Life" za izdavačku kuću "Underground City Music".

Godine 2015. objavio je instrumental pod nazivom "Age of Emotions" koji mu je donio veliku popularnost širom svijeta.

Godinu dana kasnije u saradnji sa kantautorkom Senom Šener objavljuje singl Feel koji je postigao međunarodni uspjeh i ostvario top plasmane na muzičkim top-listama u brojnim evropskim zemljama.

Pjesma je takođe dostigla poziciju broj 1 na muzičkoj platformi iTunes.

Značajan uspeh ostvarili su i remiks "Game of Thrones", te singl "Save Me" (u saradnji sa rumunskom pjevačicom Eneli) objavljeni tokom 2017. godine. U aprilu 2018. Orhan je objavio singl "6 Days" kao remiks kultne pesme "Six Day War" engleskog rok benda Kolonel Begšot.

Karte za nezaboravni parti Mahmuta Orhana moguće je kupiti na stranici "kupikartu.ba", po cijenama od 15 KM za regular ulaznicu, dok VIP karta košta 40 KM.

Svi korisnici Visa kartica će od sada moći uživati u odabranim događajima iz svijeta umjetnosti, muzike i sporta koji se nalaze u ponudi visa.kupikartu.ba, i to uz 15% popusta za online plaćanje.

Iskoristite sjajnu ponudu od 15% popusta za plaćanja Visa karticama na visa.kupikartu.ba i zauzmite svoja mjesta na aktuelnim događajima u vašem gradu!