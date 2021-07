"Nezavisne" na "Nektar Garden Festu": Vrhunac večeri uz "Zabranjeno pušenje" i "Brkove"

PRIJEDOR - Petak u Prijedoru obilježio je drugi festivalski dan "Garden Festa", a Ljetna bašta je još jednom ugostila najpopularnije bendove i čini se, nikada više publike na jednom mjestu. Pred punom Ljetnom baštom su nastupili sastavi “Moreuz”, "Atheist Rap", “Zabranjeno pušenje”, “Brkovi” i DJ Mladen Tomić.

Nakon otvaranja festivalskih kapija druge večeri, prvi udarac bubnja i strujanje pozitivne energije je stiglo od benda "Moreuz" kojem je ovo bio prvi nastup u Prijedoru. Pjevač benda "Moreuz”, Ilija Šetka istakao je da je prostor Ljetnje bašte fenomenalan, i da je publika u Prijedoru bila na visini zadatka.

Kako je sam Šetka rekao, oni kao bend vole da se zahvale domaćinu, pa su tako tokom nastupa platili turu piva svim okupljenim posjetiocima na festivalu.

"Fenomenalno je, juče sam bio, i oduševljen sam. Ovaj prostor je fenomenalan, centar grada, divni ljudi, oduševljeni smo. Nastupamo na 'OK Festu', imamo dogovoren nastup na 'Motorijadi' u Banjaluci, 'Beer Fest' u Beogradu, a za dvije sedmice nam izlazi album koji je sad u štampi i zove se 'Ljiljana', tako da vidimo se i uživamo”, rekao je Ilija Šetka.

Pozornica je nakon "Moreuza" pripala pionirima pank zvuka sa naših prostora, "Atheist Rapu". Energija i zvuk kojeg su ovi legendarni pankeri slali sa pozornice razdrmala je i one najstidljivije, a pank iz Doba Juge, naveo je Ljetnu baštu da pjeva sa bendom cijeli repertoar pjesama.

"Koncert je bio sjajan, odlična publika, brutalan razglas. Ja bi vas sve preneo ovako kod sebe u Novi Sad. Kod nas nema ovakvih prostora. Mislim imali smo nekoliko bašti ali su propale. Mi još uvijek promovišemo album 'JBT Pop' jer nas je korona zeznula, kao i sve uostalom. Imamo nekoliko dogovorenih nastupa, tako da družimo se ovog leta", poručio je Pop iz "Atheist rapa".

Nakon pankera iz Novog Sada, došao je red na legende domaće rokenrol scene, grupu "Zabranjeno pušenje". Ovaj sastav koji u Prijedoru ima veliku armiju obožavalaca, a njihov repertoar pjesama probudio nostalgiju je kod publike za zlatnim dobima naše muzičke scene.

Sejo Sekson, pjevač benda ističe da su se poželjeli ovakvih nastupa i da su jedva dočekali druženje sa publikom.

"Poželjeli smo se, kao ona žena koja čeka mornara. Sjajna je publika i uživali smo, nismo nastupali deset mjeseci, poželji smo se svi. Nadam se da neće biti novih zatvaranja. Imamo dogovoreno tokom ljeta širom regiona pa se nadam da će biti još mnogo ovakih Prijedora", poručio je Sejo nakon sjajnog nastupa na "Nektar Garden festu".

Pank Folk Velnes senzacija "Brkovi” je suvereno zavladala pozornicom u “Ljetnoj bašti” nakon grupe "Zabranjeno pušenje" i dovela je atmosferu do usijanja.

Ovaj sada već kultni sastav u Prijedor dolazi sa promocijom svoje prve ploče, ali i lijepim uspomenama od ranijih dolazaka i druženja sa publikom u gradu na Sani. Publika obično uvijek zna šta da očekuje od benda, a čuli su se i komentari kao što su “od 'Brkova' očekuj neočekivano".

"Ja volim ulogu autsajdera, da smo mi mali bend koji će da iznenadi. Ljubav nas i ljudi ovdje se ne može sakriti, to je nešto što se osjeti. Spominjao sam kada me čovjek dovezao avionom na nastup, tako nešto doživjeti je stvarno nevjerojatno. Mnogo mi znači što imamo svoju LP ploču. Ja imam dva starija brata, koji su iskreni rokeri i ja sam rastao uz ploče. Ja sam na probu došao sa idejom da uradimo ploču i oni nisu bili za, ali pristali su nakon par godina. To je posebna emocija kada držite svoju ploču u rukama", rekao je Šamso iz benda “Brkovi”.

Čast da zatvori drugu festivalsko veče imao je DJ Mladen Tomić iz Banjaluke.

"Zadnji put sam nastupao u Prijedoru prije deset godina. Drago mi je da nastupam večeras ovdje, prostor je sjajan i publika nabrijana. Iskreno sam uživao sjetio se nekih žurki od ranije u Prijedoru", rekao je Mladen Tomić.

Za večeras je planirano finalno festivalsko veče, a publika može da očekuje nastupe sastava “Sopot", “Kanda Kodža i Nebojša", “Orthodox Celts" i "Ritam Nereda".