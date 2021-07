"Nezavisne" na zatvaranju "Exita": Geta za dostojanstven kraj festivala

NOVI SAD - "Exit", najpopularniji evropski festival i prvi veliki festival nakon perioda pandemije virusa korona, zvanično je jutros zatvorio svoje kapije za posjetioce i to nastupom sjajnog Solomuna.

Četvrtog, posljednjeg dana, organizatori su se potrudili da na dostojanstven način obilježe kraj proslave 20. godina "Exitovog" postojanja, a najveće scene su bile rezervisane samo za briljantne svjetske muzičke zvijezde. Takođe, ova spremna organizacija je još jednom potvrdila koliko su im zabava i dobar provod njihovih fanova bitni te su na glavnoj bini, u toku festivala, predstavili "Ada Divine Awakening", novi "Exitov" festival koji će biti održan od 15. do 20. septembra 2021. na Adi Bojani u Crnoj Gori.

Reakcije prisutnih su bile samo pozitivne, a čini se da je ta informacija samo upotpunila već razigranu atmosferu. Program na scenama je bio raznolik, a "Main stage" je donio, uz Davida Getu, i nastupe Rundeka i "Ekipe", grupe "Laibach", Sheck Wesa, Jonasa Bluea, Divollya i Markwarda i pobjednika HEMI konkursa - sastav "Koala Voice". Back2back setovi Magdalene i Andrewa Mellera, kao i After Affair i Kristijana Molnara te Bonafide i Coeus zauzeli su uz, Solomuna i prijatelje i Artbat, DJ pult "M:ts Dance Arene".

Na "Visa Fusion" bini nastupili su Massimo, Esma's Band Next Generation, Ida Prester & "Lollobrigida", Ajs Nigrutin i Timbe, Smoke Mardeljano, Love Hunters, Thundermother, kao i Bas i stega, pobjednici konkursa "[email protected]". Publika "No Sleep Novi Sad" bine posljednje večeri festivala plesala je uz muziku 999999999 Live, Juliane Huxtable, Monosaccharidea, RAR-a, Human Riasa i VTSS-a u back2back nastupu sa SPFDJ. Ovakva imena privukla su nekoliko desetina hiljada ljudi na Petrovaradinsku tvrđavu, a sjajan ritam koji je vladao svim scenama, naročito glavnom i najvećom "Main stageom", odzvanjao je Novim Sadom sve do devet časova ujutru. Nestvarna tehnička podrška nastupe muzičkih velikana učinila je najmoćnijim dosad, a Džonas Blu, britanski DJ, objasnio je za "Nezavisne" koliko mu ovaj festival znači.

"Ovo je prvi veliki šou i ovo je nešto o čemu sam sanjao proteklih godinu i po. Drago mi je što nastupam baš ovdje i ne mogu dočekati", kazao je neposredno pred svoj nastup popularni DJ Džonas Blu za "Nezavisne".

Pored ovakve energije i ushićenosti samih izvođača, bilo je nemoguće da se isto ne prenese i na publiku, a nastup Davida Gete okupio je za samo nekoliko trenutaka na hiljade ljudi ispred glavne scene. Pozdravivši prisutne uz usklik "Idemo, Srbija!", zabava je mogla da počne. Usklađenost, energija, želja i ritam učinili su da svjetske zvijezde izgledaju kao da su oduvijek na sceni "Exita", a neumorna publika je na nogama dočekivala svakog sljedećeg umjetnika. Za one malo mirnije i ljubitelje dobrog domaćeg zvuka, "Visa Fusion" bina predstavila je uvijek sjajnog i nevjerovatnog Massima, kao i druge domaće izvođače, a publika je s nestrpljenjem očekivala svaku sljedeću numeru. Podsjećamo, moto ovogodišnjeg festivala je bio "Slavimo život", a slavlju je na dnevnom nivou prisustvovalo oko 50.000 ljudi.

U jednom trenutku Massimo se direktno obratio cijeloj organizaciji i tehničkoj podršci zamolivši ih da pojačaju dodatno sve efekte, uz objašnjenje da "Exitova" publika zaslužuje da sve bude savršeno. Koliko je ovaj festival, koji je trajao puna četiri dana, bio u stvari savršen za posjetioce, govori i komentar jednog prisutnog koji je na Petrovaradinsku tvrđavu došao čak iz Švedske.

"Žao mi je što je kraj, radujem se sljedećoj godini, dolazim sigurno", kazao je za "Nezavisne".

Međutim, reporteri "Nezavisnih" i ovaj put nisu zaboravili one koji su zaslužni za sigurnost te pomoć u bilo kojem trenutku svih posjetilaca, pa smo tako razgovarali i s jednim zaposlenim u obezbjeđenju festivala.

Na naše pitanje da li mu je naporno i teško da obavlja svoj posao u ovakvim uslovima, kazao je: "Ovo je moj grad, Novi Sad živi za ovakva dešavanja. Mnogo je ljudi, mnogo je onih koji ne mogu da pronađu željenu scenu ili slično, mi smo tu da im pomognemo. Nije mi naporno, jednostavno smo potrebni ovde."

Od danas, glamurozne bine, svjetla reflektora, popularne zvijezde i hiljade fanova odlaze iz Novog Sada, a Petrovaradinska tvrđava zatvara svoje kapije, bar one festivalske, do naredne godine, kada će, nadamo se, "Exit" uz poboljšanje zdravstvene situacije u svijetu te drugih pojedinosti ugostiti još više fanova iz svih krajeva svijeta.