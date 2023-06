Nick Warren na talasu ljeta dolazi na Freshwave Piknik

Na talasu ljeta uz dnevno-noćne sadržaje i sa više od 12 sati muzičkog programa, legendarni Nick Warren stiže na Freshwave Piknik.

Novi Freshwave Piknik je zakazan za subotu, 24. Juna a glavna zvijezda večeri je bezvremenski superstar i jedno od najvažnijih imena svjetske elektronske muzičke scene ikada Nick Warren!

Nick Warren je i dalje toliko poštovan jer zna kako da zaista usreći publiku, pružajući iznova i iznova maestralne setove i nevjerovatnu energiju, a opet vodeći je negdje gdje nikada ranije nisu bili. To je ono što dolazi sa vizijom i što je jednako važno, a pogotovo u Nick-ovom slučaju, iskustvom. Njegova impresivna karijera dovela je do toga da je objavio prvi „Back to Mine“, sa nevjerovatnih osam albuma za „Global Underground“ i jedan za „Renaissance“.

Na čelu je A&R za izdavačku kuću Hope Recordings, i član veoma hvaljenog dua Way Out West. Počevši kao DJ na turneji sa legendarnim trip hoperima Massive Attack, izgradio je ime koje mu je om ogućilo rezidenciju u super klub Cream, nastupe na svakom podijumu na planeti koji drži do sebe i do prirodne pozicije jednog od najcenjenijih DJ-eva na svijetu.

Svako ko drži do sebe i ne pravi kompromise po pitanju isključivo vrhunskog kvaliteta, počastiće svoja čula fenomenalnim nastupom jednog od iskonskih majstora za DJ pultom, bezvremenskom ikonom Warren-om Nick-om.

Prevoz do lokacije je moguć i autobusom sa polazne stanice kod „Beme“. Ulaz na predstojeći Freshwave Piknik je slobodan do 17, a nakon 17 časova se naplaćuje. Ulaznice u pretprodaji po cijeni od 15KM, dostupne su na ticket servisu kupikartu.ba i u zvaničnom pabu festivala Hogwarts pabu, a na dan događaja ulaznice će biti dostupne na ulazu na event po cijeni od 20KM.

Podsjećamo da je posljednji vikend u junu mjesecu ove godine rezervisan je za sedmo izdanje Freshwave Piknika na jednoj od najljepših lokacija u regiji Banja Luke – Banj brdo. Dnevni program čine prvaci balkanske hip hop scene: Ajs Nigrutin i Timbe, Fox, Surreal i Krešo Bengalka, a noćni program provozaće nas kroz nezaboravno veče u kojoj će se svojim nastupima upisati Nebs Jack, Ivan Z i Woodie.