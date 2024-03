Nik Kejv najavio novi album "Wild God" uz objavu naslovnog singla (VIDEO)

Legendarni muzičar ​Nik Kejv i njegovi Bad Seedsi, uz misteriozno odbrojavanje, najavili su novi album "Wild God" koji stiže 30. avgusta, a objavili su i naslovnu pjesmu koja je i glavni singl albuma.

Materijal "Wild God" će sadržavati 10 pjesama koje potpisuju Nik Kejv i neizostavni Voren Elis, uz postavu benda koju osim njih čine Tomas Vidler, Martin Kejsi, Džim Sklavunos i Džordž Vještica. Albumu su dali svoj doprinos i Luis Almau i Kolin Grinvud iz Radioheada.

"To je komplikovana ploča, ali je takođe duboko i radosno zarazna. Nikada nema glavnog plana kada snimamo. Ploče zapravo odražavaju emotivno stanje pisaca i muzičara koji su ih svirali. Slušajući ovo, ne znam, čini se da smo srećni", opisao je album Kejv. "Nadam se da album ima učinak na slušaoce koji je imao na mene."

"Wild God" biće prvo cjelokupno izdanje Nika Kejva i Bad Seedsa nakon "Ghosteena" iz 2019., a još prošlog jula ga je Kejv nagovijestio, a početkom godina je i kroz svoj newsletter objavio: "Ovo je i dobra i loša vijest. Dobre vijesti jer ko ne želi novi album Bad Seedsa? Loše vijesti jer moram napisati tu prokletu stvar", napisao je. "Započeo sam proces u 09.00 ujutro 1. januara. Sada je 6. januar - prošlo je skoro sedam dana i napisao sam nekoliko stvari, ali nisu baš dobre, ili možda jesu, teško je reći."

Po dolasku 30. avgusta, album će biti dostupan na strimingu, CD-u i vinilnim formatima, uključujući standardno i ograničeno izdanje vinila, a u toku su prednarudžbe.

"Wild God" lista pjesama:

01. Song of the Lake

02. Wild God

03. Frogs

04. Joy

05. Final Rescue Attempt

06. Conversion

07. Cinnamon Horses

08. Long Dark Night

09. O Wow O Wow (How Wonderful She Is)

10. As the Waters Cover the Sea

U nastavku poslušaj naslovni singl nadolazećeg albuma "Wild God".

