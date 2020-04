Nik Kejv pomjerio koncert u Beogradu za 2021. godinu

Nakon što su prije tri nedjelje obavijestili svoju publiku da odlažu evropsku turneju, Nik Kejv and The Bad Seeds objavili su nove datume. Beogradski koncert, koji je bio zakazan za 4. jun 2020, održaće se 15. maja 2021. godine u Štark Areni. Sve kupljene ulaznice važiće i za novi datum.

Iako je pomjeranje cjelokupne turneje predstavljalo veliki poduhvat, Nik Kejv je sve vrijeme pokazivao najveću zabrinutost za svoju publiku i isticao da je zdravlje ljudi najbitnije.

"Donijeli smo odluku da odložimo Nick Cave & The Bad Seeds evropsku i UK turneju. Duboko razočarani, to nam u ovom trenutku izgleda kao najbolja odluka kako bismo vas sve sačuvali i kako biste bili sigurni koliko god je to moguće", objavljeno je na oficijelnoj facebook stranici Nik Kejv and The Bad Seeds.

Na svom blogu Nik Kejv navodi da slobodno vrijeme u izolaciji koristi da osmisli sve detalje turneje koja prati izlazak albuma “Ghosteen” i da će koncerti biti jedno nevjerovatno iskustvo.

U svom stilu, u istom tekstu, Nik Kejv savjetuje svoju publiku kako da kvalitetno i pametno iskoriste izolaciju i da prekrate vrijeme kako bi se što prije približili novim datumima koncerata.

"Postoje različite forme angažovanja, dostupne svima nama. Mejl prijatelju koji živi daleko, telefonski razgovor sa članovima porodice, ljubazna riječ komšiji, molitva za one koji rade na prvoj liniji fronta. Ovi jednostavni gestovi mogu da ujedine svijet šireći ljubav okolo, povezujući sve nas", napisao je Nik Kejv.