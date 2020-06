Nik Kejv poslao 5.000 knjiga Danskoj kraljevskoj biblioteci

Muzičar i književnik Nik Kejv rekao je da su njegove police sa knjigama potpuno prazne, jer je više od 5.000 knjiga koje je prikupio tokom godina poslao Danskoj kraljevskoj biblioteci u Kopenhagenu.

"Sada su dio potpuno očaravajuće, odlične izložbe Stranger Than Kindneš", rekao je Kejv, piše Headliner, prenosi B92.

On je to rekao za stranicu Red Hand Files, kada ga je fan upitao da li bi razmotrio sastavljanje liste sa 40 knjiga koje voli.

U odgovoru, Kejv je napisao:

"Inace, da bih odgovorio na ovo pitanje, jednostavno bih otišao do police s knjigama i odabrao 40 naslova. Medutim, moje police s knjigama su u potpunosti prazne.

Kaže i da mu je bez bibilioteke ispred njega teško da sastavi opsežnu listu 40 omiljenih knjiga.

"Najbolje što mogu je da nabacam bez forme, nekoherentno, hrpu naslova koji mi padaju na pamet ovoga trena, a koje sam, iz ovog ili onog razloga, voleo tokom godina", kazao je Kejv.

Onda je naveo pedesetak naslova među kojima su "American Dreams - Sapphire, Break, Blow, Burn - Camille Paglia, The Largeše of the Sea Maiden - Denis Johnson, The Collected Poems of Langston Hughes, A Good Man is Hard to Find - Flannery O''Connor, I and Thou - Martin Buber, Straight Life - Art Pepper...