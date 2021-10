Nikola Čuturilo Čutura objavio novi singl

BEOGRAD - Beogradski rok muzičar Nikola Čuturilo Čutura objavio je novu pjesmu "Lice ulice" kao drugi singl sa predstojećeg studijskog albuma "Priče iz Depoa", saopštila je diskografska kuća "Lampshade Media".

Najnovija pjesma uz muzički spot nastavlja da gradi poziciju gitariste, pjevača, tekstopisca i kompozitora, umjetnika sa snažnim izrazom koji se uvijek pojavljuje sa razlogom - donoseći dobru energiju, autentičan rokenrol zvuk i pogled na važne društvene teme.

Problemi beskućnika u preživljavanju svakodnevice predstavljaju suštinsku temu novog singla.

Dubina i značaj kompozicije dodatno su naglašeni saradnjom sa neprofitnom organizacijom “Liceulice”, najpoznatijom po istoimenom magazinu i zapošljavanju socijalno ugroženih osoba kao uličnih prodavaca.

Muzičar kaže da junaci ove priče nisu rođeni na ulici, niti su imali ideju da će tu završiti.

"To su ljudi koji su imali prijatelje, snove i planove, baš kao vi ili ja, sve dok nije došlo do prekida filma. Ovo je kadar iz mog života u Londonu u periodu kad sam se 'snašao' i 'zavredeo' da me puste u mašinu", objasnio je Čuturilo.

Gitarista i pjevač opisuje svoj život u Velikoj Britaniji, gdje je na putu od stana do metroa svakog jutra prolazio kroz identične minute i scenografiju, što se ponavljalo kao u čuvenom američkom filmu "Dan Mrmota" (1993).

Čutura navodi da je u komšiluku tada u glavnom gradu Engleske živio Patrik, uredan i obrijan čovek, koji je imao ženu i bebu, a ispred svoje kuće redovno je glancao svoj oldtajmer i motor sa prikolicom.

"Jednog jutra mi se nije javio i primetio sam da je neobrijan. Već narednog dana mu je bila prljava kragna od košulje i izgužvan sako, da bi ubrzo nestali i njegovi mezimci na točkovima. Žene i bebe nije bilo već neko vreme kada sam ga sledeći put prepoznao među beskućnicima na stanici tokom svog odlaska na posao", ispričao je kompozitor i autor teksta pjesme "Lice ulice".

Singl podržava snažan rokenrol zvuk, dobro poznat svim fanovima ovog umjetnika, koji je bio dio bendova "Riblja čorba", "Električni orgazam" i drugih.

Zarazni rok ritam, akcenat postavljaju Nikolin solo na gitari, klavijature Darka Grujića i trube Marka Ðorđevića.

Do saradnje sa magazinom “Liceulice” je došlo spontano, u jednom telefonskom razgovoru Nikole i glumca Branislava Baneta Trifunovića, idejnog tvorca i jednog od osnivača tog časopisa.

Saradnja ima za cilj da kroz zajedničko promovisanje pomogne širenju svijesti i daljem uključenju pojedinaca, i zajednice.

Bane Trifunović kaže da je ponosan što je prije više od deset godina učestvovao u osnivanju magazina "Liceulice".

"Retke su tako društveno korisne i pozitivne inicijative kao Liceulice, koje na jednostavan i lako razumljiv način menjaju živote ljudi nabolje, a to su čitaoci brzo prepoznali i pružili nam punu podršku", istakao je Trifunović i dodao da se nada da će spot doprijeti do nekih novih ljudi koji još nisu čuli za Liceulice, bilo da riješe da se uključe kao prodavci, ili da odluče da pomognu onima koji su ugroženiji od njih.

Video spot karakteriše žestoka svirka Nikole i njegove grupe, zajedno sa pridruženim članovima kolportera časopisa “Liceulice”.

Idejni tvorac i režiser autentičnog video zapisa je Miroslav Miša Terzić, poznat po fimovima "Ustanička ulica" i "Šavovi", kao i triler serije "Tajkun".

Prvi Čuturin singl "Sanjam te" sa najnovijeg albuma "Priče iz Depoa" u pripremi, bio je veoma zapažen ovog proljeća.

Nikola Čuturilo je imao nedavno koncert na Beer festu 2021 na Ušću i gostovao je na Tašmajdanu na memorijalnom koncertu "Riblje čorbe", posvećenom njihovom preminulom basisti Miši Aleksiću.