Nikola Čuturilo: Napustio sam Riblju čorbu zbog politike

BEOGRAD - Rok muzičar Nikola Čuturilo rekao je da je svojevremeno napustio grupu Riblju čorbu jer nije bio nacionalista i nije mogao da stane iza onoga što je bila politika benda.

"Nisam mogao da budem ni u primisli nacionalista. Nisam mogao ni na koji način da učestvujem u ludilu koje je počelo da kuva. Pokušao sam, koliko sam skoromnim mogućnosti mogao, da utičem. To je bilo bez rezultata", rekao je Čuturilo gostujući u novom nastavku YouTube podkasta "Belgrejd bekstejdž pas".

Čuturilo je u Riblju čorbu došao kao ritam gitarista za album "Istina" (1985), a sa bendom frontmena i pjesnika Bore Ðorđevića je snimio i albume "Osmi nervni slom" (1986), "Ujed za dušu" (1987) i "Priča o ljubavi obično ugnjavi" (1988).

Upitan na šta je najponosniji što je uradio sa Čorbom, Čuturilo je odgovorio da je srećan zbog trenutka kada je izašao iz benda.

"To je bila moja odluka. To nije bilo nimalo jednostavno. Razni ljudi su me doživeli kao da sam retardiran, jer je dobar bend, super produktivan, dobra kinta... ", prisjetio se Čuturilo.

Krenuvši u uporednu samostalnu karijeru albumom "Devet lakih komada" (1988), Čutura je Čorbu napustio krajem 1989. godine, u trenutku kada se poslovično angažovani Ðorđević počeo u javnim nastupima još direktnije baviti političkim prilikama u Jugoslaviji.

"Sve ono što smo kao bend radili i imali kao jezgro, počinjalo je da bude manje važno. I tu više nije bilo mesta za mene", rekao je Čuturilo, koji je ubrzo po izlasku iz Čorbe, zbog početka rata u Jugoslaviji 1991. na više godina otišao u inostranstvo.