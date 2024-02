Nikola Fabijanić za "Nezavisne: Na umjetnicima je odgovornost da "odgajaju" publiku

Koncert dua Mravunac - Fabijanić, koji čine pijanistkinja Linda Mravunac Fabijanić i saksofonista Nikola Fabijanić, biće održan večeras u Banskom dvoru u Banjaluci sa početkom u 20 časova.

Duo Mravunac - Fabijanić nastupa zajedno, a pored toga Nikola Fabijanić nastupa kao solista, kamerni i muzički umjetnik u orkestru, te radi kao pedagog.

Kao solo saksofon nastupao je uz Zagrebačke soliste, orkestar Zagrebačke filharmonije, Simfonijski orkestar Hrvatske radio-televizije (HRT), Dubrovački simfonijski orkestar, Varaždinski kamerni orkestar i uz mnoge druge ansamble, a kao stalni solo saksofonista dio je orkestara Zagrebačke filharmonije i Simfonijskog orkestra HRT-a.

Profesorski angažman ima u Glazbenoj školi Pavla Markovca, na Akademiji umjetnosti u Novom Sadu i Akademiji umjetnosti u Banjaluci.

Fabijanić je i dio Papandopulo kvarteta saksofona, jednog od najuticajnijih kamernih sastava u Hrvatskoj, koji redovno praizvodi hrvatske kompozitore.

Više o koncertu u Banjaluci, akademskom radu i bavljenju muzikom u savremenom dobu Fabijanić je govorio u intervjuu za "Nezavisne".

NN: Nastupate u Banskom dvoru u Banjaluci, o kakvom koncertu je riječ i kakva su očekivanja?

FABIJANIĆ: S velikim veseljem nastupam ponovno u Banskom dvoru u Banjaluci, 2020. godine imao sam koncert s Papandopulo kvartetom, a ovog puta nastupam u duu sa pijanisticom Lindom Mravunac Fabijanić. Uvjerio sam se da je banjalučka publika sjajna. Osim koncerta u Banskom dvoru s Papandopulo kvartetom, nastupao sam i sa duom Mravunac - Fabijanić u dvorani Muzičke škole, a ovog puta smo spremili kompo-zicije M. Glinke, F. Horvata, R. Muczinskog, C. Debussya i T. Yoshimatsua.

NN: Nastupate s pijanistkinjom Lindom Mravunac Fabijanić, na koji način se kla-vir i saksofon dopunjuju, kakvim muzičkim jezikom rezultiraju?

FABIJANIĆ: Iako je prva asocijacija na saksofon i klavir džez, mi gajimo klasični izričaj muziciranja, tako da osim standarnog saksofonističkog repertoara, koji se snažno proširio u 20. i 21. stoljeću, često posežemo i za obradama nama zanimljivog klasičnog repertoara.

NN: Kao saksofonista nastupali ste u brojnim gradovima regiona i Evrope, kakav je Vaš utisak, gaji li domaća publika interesovanje prema umjetničkoj muzici? U kojim poljima i na koji način bi se mogla raditi poboljšanja?

FABIJANIĆ: Imao sam sreću što sam nastupio u "Carnegie Hallu", dvorani Berlinske filharmonije i mnogim gradovima u Europi. Na svima nama je odgovornost da "odgajamo" publiku, a publika uvijek prepozna ono što je dobro i kvalitetno. Jedino kvalitetni umjetnički programi i izvedbe mogu biti jamstvo i pravi put za razvoj publike.

NN: U Banjaluci nastupate kao član dua, ali nastupate i kao solista, član kvarteta, orkestra, koji vid nastupa Vam je najdraži?

FABIJANIĆ: Teško mi je izdvojiti bilo koji segment muziciranja, jer je svaki jedinstven i traži posebnu pripremu. U posljednje vrijeme najveći broj nastupa ostvarujem s Papandopulo kvartetom saksofona, koji je zahvaljujući svojoj formaciji i relativno lakoj logistici vrlo popularan i atraktivan organizatorima za angažman.

NN: Osvajali ste brojne nagrade, među kojima je i nedavna "Vatroslav Lisinski" za doprinos hrvatskom glazbenom stvaralaštvu s Papandopulo kvartetom. Na koji način Vi gledate na nagrade i priznanja, u kojem segmentu su značajne, a u kojem je možda svejedno da li ćete ih dobiti?

FABIJANIĆ: Kroz svoju karijeru sam ostvarivao značajne nagrade i priznanja (više puta nagradu "Porin", nagradu Zagrebačke filharmonije za najboljeg glazbenika, nagradu "Milka Trnina", nagradu "Darko Lukić", prvu nagradu na Mahattan internacional competitionu, Prvu nagradu na Alpe - Dunav - Jadran i mnoge druge) i neću lagati kad kažem da su me učinili ponosnim i sretnim, međutim nagrade dolaze kao posljedica predanog rada i nikad se njima unaprijed ne opterećujem.

NN: Nisu Vam strane praizvedbe djela brojnih hrvatskih autora. Kolike potencijale ima domaće stvaralaštvo i koliko često je zanemarivano pri kreiranju repertoara?

FABIJANIĆ: Do sada sam imao priliku praizvesti više od trideset kompozicija: za kvartet saksofona, za saksofon i klavir te za saksofon i orkestar. Ne znam kakva je praksa sa ostalim kolegama, međutim ja u svom djelovanju dajem veliku važnost promoviranju tih skladbi na koncernim podijima, a najbolje od njih ostaju trajni saksofonistički repertoar. U Banskom dvoru izvest ću jednu takvu kompoziciju Filipa Horvata, koja je ostavila lijepi trag kod publike.

NN: Objavili ste solističke albume, ali i albume s Papandopulo kvartetom. Kakvi su Vam planovi za budućnost, možemo li da očekujemo novitete na polju albuma?

FABIJANIĆ: Do sada sam ostvario desetak studijskih albuma, i to me čini jako sretnim i ponosnim. Snimanje je za nas muzičare jedini način da zabilježimo umjetnički trenutak i da ga pokušamo zadržati za neka buduća vremena. Planiram i dalje snažno raditi na tome, pa kad se stvori dovoljno repertoara koji se tematski mogu povezati, bit će opet neki novi album.

NN: Radite kao profesor na Akademiji umjetnosti Univerziteta u Banjaluci (AUBL), na kojoj je nedavno pokrenuta klasa saksofona. Kako Vi vidite ovaj potez i da li ste zadovoljni dosadašnjim radom odsjeka?

FABIJANIĆ: Godine 2021. pokrenuli smo studij saksofona na AUBL, i jako sam sretan što pomažem kolegama da uđu u svijet klasičnog saksofona. Klasa saksofona na Akademiji se lijepo razvija, a sa velikim zadovoljstvom mogu reći kako i saksofon u muzičkoj školi napreduje. Neki dan sam stavio obavijest na Facebook, gdje sam izrazio veliko zadovoljstvo sa uspjesima mladih banjalučkih saksofonista koji su ostvarili lijepe rezultate na međunarodnim takmičenjima.

NN: Šta Vi vidite kao najveći izazov s kojim se mladi muzičari, ali i studenti danas susreću?

FABIJANIĆ: Današnje vrijeme nije lagano za muzičare, jer je svijet zagušen svim i svačim, i teško je muzičarima pronaći svoj put i svoj pravac. Svakako treba puno uložiti u svoje obrazovanje i slijediti svoje srce. Moramo biti svjesni da radimo privilegirani posao, koji bi trebalo da ispunjava i usrećuje ljude, malo je takvih zanimanja.

NN: Kakvi su Vam planovi za budućnost, da li biste voljeli da najavite nešto?

FABIJANIĆ: Osim angažmana na AUBL, profesor sam u Zagrebu, gost profesor sam na Akademiji umjetnosti u Novom Sadu i mnogo je koncerata u pripremi, solističkih i sa kvartetom. Jedan od najvažnijih u ovoj godini svakako je koncert na Dubrovačkim ljetnim igrama 8. avgusta ove godine.

Koraci ka razvoju saksofona u Banjaluci

Fabijanić je pojasnio da će cjelokupan honorar koncerta i seminara koji će biti održan u subotu pokloniti u fond za nabavku sopran i tenor saksofona.

"Pozivamo sve koji se mogu priključiti i podržati moju ideju. Želja mi je da se od iduće školske godine oformi kvartet saksofona u Banjaluci, s kojim bi se nastavio razvoj saksofona u ovom gradu", naveo je saksofonista.

