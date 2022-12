Nikolina Đekanović u Banjaluci promovisala pjesmu "Stani zoro"

Nikolina Đekanović, pjevačica kojoj predviđaju blistavu karijeru, sigurno da će dugo pamtiti 26. decembar, kada je predstavila svoju prvu pjesmu "Stani zoro" koju potpisuje Mirko Šenkovski Geronimo.

Naime, ona je naprosto zablistala na promociji svoje debitantske pjesme koju je promovirala u punom restoranu Gatsby u Banjoj Luci, u kojem ću nastupiti i za Novu godinu.

Pjesma je snimljena u studiju kod Geronima, a na njoj su svirali muzičari iz njenog benda Danilo Jovanić, Lazar Ševarika i Sergej Kačavenda, te Krešimir Kaštelan, Miloš Nikolić, Laris Pašalić i Dragan Buca Todorović. Prateći vokali su bili Jadranka Krištof, Dragana Kajtazović Šenkovski i Mirko Šenkovski Geronimo.

"Geronimo i ja smo se vrlo brzo dogovorili oko pjesme, meni je 'sjela' pjesma, a njemu se svidjelo kako ja to izvodim. Mjesec i po dana je trajala realizacija projekta. Saradnja sa Geronimom je bila divna, jer je i on takav čovjek. Vrlo sam zadovoljna kako je publika prihvatila pjesmu. Sa svih strana stižu lijepi komentari i nadam se da će tako i ostati i da ću snimati pjesme kojima ću opravdati ovo što sam sada uradila. Uradili smo remake pjesme koja je napravljena prije 15 godina i koja je u to vrijeme bila veliki hit. Izmijenili smo aranžman i dodali taj etno prizvuk", kazala je Nikolina Đekanović te najavila novu pjesmu za kraj proljeća.

Na snimanju spota je, dodala je, bilo dosta uzbudljivo i puno adrenalina. Spot, koji je sniman na jezeru Bočac, na Manjači, i u Banjoj Luci režirao je Vedad Jašarević. Za organizaciju snimanja spota, ali i promocije bila je zadužena Dragana Stojanović.

"Organizacija spota je bila malo komplikovanija, ali smo na kraju uspjeli sve da uradimo. Osjećala sam se srećno i ispunjeno kada smo sve priveli kraju. Također, osjećala sam da sam pobijedila samu sebe, pogotovo sa scenom na jezeru, gdje sam sat i po vremena provela na dušeku na sred jezera, a to nije bio lak posao", rekla je Nikolina koja nakon Banjaluke početkom godine planira i promociju u Beogradu, za koju još nije određen datum.

Đekanović je finalistica “Zvezda Granda” u kojima joj je Aleksandar Milić Mili bio mentor.

"Redovno se čujem sa Milijem i kolegama koji su učestvovali u toj sezoni. Družimo se i pratimo rad jedni drugih. Miliju se svidjela pjesma i pohvalio ju je. Zbog obaveza nije mogao doći na promociju u Banja Luku, ali sigurno da će me podržati na predstavljanju u Beogradu. Sama sam birala pjesmu i uplivala u taj žanr. Poštujem svačiji rad i svaku vrstu muzike koja se radi i snima, ali mojem senzibilitetu je “legla” ova vrsta muzike, nekomercijalna. U budućnosti se možda malo približim tom komercijalnijem zvuku, ali neću nikada pobjeći od sebe", naglasila je pjevačica.