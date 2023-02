Nil Jang i Ludi Konj spremaju novi album

​Slavni muzičar Nil Jang i Ludi Konj najavili su novi album, "All Roads Lead Home" (eng. "Svi putevi vode kući"), koji će izaći 31. marta preko NYA Recordsa.

Osim Janga, u bendu su Nils Lofgren, Ralf Molina i Bili Talbot. Album predvodi singl "You Will Never Know", koji je napisao i izveo Lofgren.

Tokom pandemije Lofgren, Molina i Talbot snimili su svaki po tri pjesme zasebno i s različitim muzičarima za ploču.

Album takođe uključuje Jangovu solo verziju Barnove pjesme "Song of the Seasons".

Jang i Ludi Konj objavili su svoj posljednji album, "World Record", prošle godine.