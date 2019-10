Nina Kraljić za "Nezavisne": Prvo osuđujemo pa onda nešto prihvatimo

Pjevačica Nina Kraljić iz Hrvatske nastupila je u Banskom dvoru u Banjaluci sa svojim kvintetom. Mlada autorka moćnog vokala i autentične interpretacije publiku je povela na mistično muzičko putovanje vještim miješanjem različitih žanrova.

Nina je poznata kao izvođač koji svojim glasom uvodi publiku u neke druge dimenzije i svaku pjesmu učini posebnom i svojom. Ona je osvojila više značajnih priznanja - pobjednica je velikog muzičkog takmičenja "The Voice - najljepši glas Hrvatske" te dobitnica nagrade "Moj prvi Music pub" za najbolju mladu pjevačicu. Godine 2016. predstavljala je svoju zemlju na "Evroviziji", koja je održana u glavnom gradu Švedske Stokholmu. Iste godine joj je uručena nagrada "Porin" za novog izvođača godine. Gostovanje u Banjaluci bilo je povod za intervju za "Nezavisne" u kojem je Kraljićeva govorila o prvom nastupu u gradu na Vrbasu, bivšim i budućim saradnjama, takmičenjima, kao i slici regionalne muzičke scene.

NN: Prvi put nastupate u Banjaluci, koliko Vam je važno da Vašu muziku predstavite širom regije i da taj jedinstveni način izvođenja, kakav je Vaš, predstavite što široj publici?

KRALJIĆ: Veoma mi je bitno! Iako su iza mene četiri godine karijere, još osjećam da je to početak, i kao što sam sada prvi put u Banjaluci, svaki put i svaki koncert je novi početak i planiram i neke nove stvari sa bendom i neke nove početke. Malo ćemo promijeniti postavu i repertoar, jer se konstantno nešto novo radi i jako je zanimljivo gledati napredak i razmišljanje kroz godine, eto, sad smo tu u Banjaluci i nadam se da nije zadnji put.

NN: Dok ste bili dio serijala "The Voice", ispod video-snimaka na kanalu YouTube nakon svake takmičarske večeri osvanulo bi mnoštvo komentara na engleskom jeziku. Mnogo ljudi smatra da zaslužujete internacionalnu karijeru, postoji li Vaša lična želja za tim i da li možda radite na tome?

KRALJIĆ: Jako velika tendencija i velika želja postoji. Autorski materijal koji sada radim je na engleskom jeziku. Mi imamo mnogo nastupa i vani, dešava se to često, sad smo nedavno bili u Rusiji, definitivno se orijentiram prema svijetu, jer ova vrsta muzike je "world music" i vrlo je multikulturalna, voli višejezičnost, a i ja sama volim ovakve eksperimente.

NN: Muzika koju izvodite umjetnost je u punom smislu te riječi, od teksta preko interpretacije do spotova. Ipak, znamo da je danas na cijeni neka druga vrsta muzike. Deprimira li Vas to ponekad?

KRALJIĆ: Da, deprimira me, ali ne toliko to, koliko neke obrnute vrijednosti koje se kod nas dešavaju. Svaki put kad odem negdje van, doživim malo veći, usudim se reći, osjećaj podrške. Mi možda imamo taj problem u mentalitetu. Dosta osuđujemo prije nego što prihvatimo nešto. Treba nam dosta da prihvatimo nešto. Vani nije razlika u talentu, po mom mišljenju, mi imamo na Balkanu više talenata nego u svijetu, i to su meni mnoge svjetske instrumentalistkinje rekle i potvrdile. Smatraju nas izuzetno talentiranima, ali pomalo neiskorišten potencijal i naša kultura etna i tradicije nije toliko očuvana kao kod drugih zemalja, što je jako bitno i potrebno nam je što više mladih koji bi to održavali na nekom nivou.

NN: Pjesma "Što te nema", koju ste snimili sa Matijom Dedićem, bila je apsolutni hit, a i sami ste rekli da je to bilo jedno predivno iskustvo. Postoji li želja da ponovo na ovakav način, možda sa nekim drugim muzičarem, obradite neki evergrin?

KRALJIĆ: Evo, recimo, izlazi mi singl za nekoliko dana sa mojim mentorom iz "The Voice" emisije Žakom Houdekom. Definitivno su to neki odnosi koje poštujem i želim ih zadržati kroz neki dalji rad, tu je, takođe, kolega iz " The Voice" emisije s kojim spremam jedan singl. U budućnosti će biti dosta zanimljivih dueta, što je mali pomak za mene. Što se tiče drugih saradnji, stvarno imam veoma lijepe saradnje s orkestrima, uključujući i Vojni orkestar Hrvatske vojske.

NN: Svoju zemlju ste predstavljali na "Evroviziji". Koliko Vam je to iskustvo bilo značajno za građenje karijere i da li biste ponovo nastupili na ovom takmičenju?

KRALJIĆ: Mislim da bih nastupila, ali s obzirom na sva saznanja koja imam sada i na gledište koje imam, definitivno samo ako se desi pjesma, dakle, takmičenje je u službi muzike, a ne u službi same pojave, gdje je stejdž taj koji je veći od same pjesme, što se, nažalost, vrlo često dešava danas. To je veliki problem. Ako se desi pjesma, definitivno bih otišla, ali sa nekim drugačijim stanovištima. Dakle, ne bih išla onako sama, grlom u jagode, već malo pripremljenija, sa nekim određenim timom, gdje prvo imamo sastanke i uvažavamo ideje i da stvaramo jednu priču od toga, da nema žurbe i panike koja se desila te godine, jer ta žurba pokvari umjetnički razvoj pjesme. Kada se radi na brzinu, to nije dobro. Umjetnost nikada ne trpi brzinu, ona traži određeno vrijeme u tebi i u pjesmi i u ljudima oko tebe, tako da treba malo sporiji tempo i da je dobra pjesma i to je već dobra podloga.

NN: Kada je u pitanju autorski rad, kada možemo očekivati nešto novo?

KRALJIĆ: Pa, sve zavisi od toga da li ću to izdavati pod hrvatskim labelom ili postoji mogućnost da se desi nešto izvana. Juče sam nastupila u Puli na jednom internacionalnom festivalu, gdje su bili oskarovci, predivna ekipa kompozitora filmske muzike, dakle, definitivno što ste spomenuli to je tendencija da se ide vani, a s obzirom na moje godine, još gledam gdje će i u kom smjeru to otići, ali zasad su vrata poprilično otvorena.

NN: Kako izgleda Vaš idealan nastup i koliko ulažete pažnje u scensku pojavu?

KRALJIĆ: Moj idealan nastup je onaj na kojem se osjećam toliko opušteno da mogu reći šta hoću i napraviti bilo šta, a da to ne izlazi iz one tendencije da se nekom svidim, dakle, nastup u kojem nema kalkulacija. Nekad u tome uspijem više ili manje, ali kad se zaista onako konektiram sa tim nekim svojim bivstvom. Muzika je ta koja je u glavnom fokusu, niti je to haljina, niti šminka, niti ljudi niti gdje je koncert ili kakva je akustika? Jednostavno treba da se desi konekcija sa tim nečim višim, jer muzika je ta koja o svemu komunicira na višoj razini.