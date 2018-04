Nina Simon, Bon Džovi i Mudi bluz u Kući slavnih rokenrola

Grupe Bon Džovi, Mudi bluz, Dajr strejts, Kars, kao i pjevačice Nina Simon i Rozeta Tarp, primljeni su u Kuću slavnih rokenrola.

Riči Sambora, gitarista Bon Džovija, pridružio se ponovo bendu i na svečanosti u Klivlendu svirao hitove poput "You Give Love a Bad Name" i "It''s My Life", prenose Hina i N1.

Mudi bluz su izveli hit "Your Wildest Dreams", dok su pop izvođači novog talasa Kars svirali "Just What I Needed".

Navodi se da su legenda soula Nina Simon i zvijezda gospela Rozeta Tarp, koje su bile inspiracija mnogim rokerima, ušle posthumno u Kuću slavnih.

Britanski rokeri Dajr strejts takođe su ušli u Kuću slavnih u "generaciji 2018".

Navodi se da izvođači koji su ostvarili velik uticaj na razvoj i očuvanje rokenrola stiču pravo da budu izabrani i uđu u taj ugledni klub, 25 godina nakon objavljivanja prvog snimka. O ulasku u Kuću slavnih odlučuje odbor od 900 članova.

Kuća slavnih sa sjedištem u Klivlendu, najpoznatiji je muzej rokenrola posvećen najuticajnijim muzičarima, producentima i umjetnicima rokenrola.