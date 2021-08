Nišvil džez festival od 6. do 15. avgusta

Od 6. do 15. avgusta u Nišu će biti održan čuveni Nišvil džez festival. Organizatori najavljuju bogat program za ljubitelje muzike, ali i drugih umjetnosti, a manifestacija će biti održana uz poštovanje epidemioloških mjera.

Muzika, ples i dobro raspoloženje u centru Beograda samo su naznaka dobre zabave koja očekuje posjetioce Nišvil džez festivala u Nišu. Petnaest bina, 250 muzičkih, pozorišnih, filmskih i strip programa uz učešće više od 800 izvođača – lična su karta ovogodišnjeg izdanja Nišvila.

Glavni program biće održan od 12. do 15.avgusta, ali festivalska dešavanja počinju već 6. avgusta pozorišnim programom.

“Od 11. avgusta startuje Nišvil muvi samit sa stotinak filmova, zatim „Prijatelji Šabanu“ 10. i 11. avgusta, a od 12. do 15. je vatromet svih dešavanja na Tvrđavi, gdje ćemo imati dupli mejn stejdž, šest bendova po danu”, izjavio je direktor Nišvil džez festivala Ivan Blagojević.

Iako je ovogodišnji budžet smanjen, a pojedini planirani učesnici zbog bolesti otkazali učešće, Nišvil je i ove godine u samom evropskom vrhu, a u programu će učestvovati brojni muzičari svjetskog ugleda.

“Izdvojio bih nastup Derila Džonsa, basistu „Rolinstonsa“, koji će specijalno iz Los Anđelesa doći na Nišvil, praktično je dobio četiri slobodna dana od Mika Džegera i nastupiće u svom fahu. Inače. on je svirao sa Majlsom Dejvisom, tako da mu je sviranje sa „Rolinstonsima“ malo dosadna zabava, jer mora da svira sa dva prsta, kako kaže, za razliku od situacije kada je svirao sa velikanima džeza. Tu je Geri Hazbend, bubnjar Džona Meklafina, Stenli Džordan koji će svirati program Džimija Hendriksa, a i izgledaće kao Džimi Hendriks”, dodao je Blagojević.

Na Nišvilu će nasupiti i Džipsi Kingsi, Entoni Bi i Goran Bregović, kome će biti uručena nagrada „Šaban Bajramović“ , za fuziju džeza sa etno-muzikom. Nagradu za životno djelo dobiće Јova Radovanović iz „Sedmorice mladih“. Ovaj sastav našao se i u Ginisovoj knjizi rekorda – kao ansambl koji je 33 godine svirao zajedno bez prekida.

“Јova Radovanović je specifičan i zbog svojih pozorišnih aspekata i mogućnosti komunikacije, tako da je, svirajući diksilend u početku, a kasnije koristeći svoje glumačko umijeće, popularisao džez i kao klarinetista i kao saksofonista”, kaže Blagojević.

Nastupiće i muzičari koji učestvuju u projektu ROЈAZE, koji podržava program Evropske unije „Kreativna Evropa".

“Radi se o projektu koji zapravo znači „Romi džeziraju Evropom“. To je projekat koji je nastao u Francuskoj, a obuhvata Francusku, Srbiju i Belgiju, nastao je od strane ljubitelja muzike sa područja Balkana, koji su prije 15 godina oformili jedan festival koji se zove „Velkam in Cigani“, i nalazi se na jugu Francuske. Ove godine nam je bila ideja da u dvogodišnjem projektu spojimo i prikažemo publici sve te tri države i mogućnost da se kroz romsku muziku popularizuje jedna strana džeza koja do sada nije bila toliko poznata”, istakla je Јovana Milić, koordinator projekta ROЈAZE za EU.

Na Nišvilu će učestvovati i popularni izvođači sa domaće muzičke scene koji gaje i nešto drugačiji zvuk. Među njima je i „Sevdah bejbi“.

Јedna od „poslastica“ festivala biće i premijera mjuzikla „Fantom iz opere“.

Pravila koja su važila na Egzitu, važiće i na Nišvilu - posjetioci će morati da pokažu potvrdu o vakcinaciji ili negativan nalaz testa na koronu, a ukoliko ih nemaju - biće obezbijeđeni brzi testovi na samom ulazu, po pristupačnoj cijeni.

Koliko će biti zabavno na Nišvilu, pokazao je sastav Džezisad kombo i plesači beogradske škole džez plesa „Sving end rol“, koji su na beogradskom Trgu republike prolaznicima priuštili nesvakidašnji ugođaj.