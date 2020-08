Nišville u dva formata u avgustu i septembru

Internacionalni džez festival "Nišville 2020" održaće dio svojih programa u unaprijed najavljenom terminu od 13. do 16. avgusta uživo u online formatu.

Kako su saopštili organizatori festivala, biće izvedeno više od 30 programa, koji uključuju pozorišne predstave (Nišville Jazz Teatar), filmske projekcije (Nišville Movie Summit), te likovne performanse, kao i 20 koncerata pratećeg i glavnog festivalskog programa. "Nažalost, ovi programi biće izvedeni bez prisustva publike, a moći će da se prate preko kompjutera, tableta i smart telefona u live prenosu 'Nišville' televizije putem linka na zvaničnoj stranici festivala", javljaju organizatori. Preostali, najveći dio programa, javljaju dalje, biće održan od 17. do 20. septembra 2020. godine ukoliko se u narednom periodu popravi epidemiološka situacija i Vlada Srbije dozvoli prisustvo publike uz poštovanje mjera socijalne distance. "Ovo je prvi put poslije 25 godina da dolazi do odlaganja 'Nišvila'. Naime, samo je prvi 'Nišville jazz festival' odložen sa decembra 1994. na januar 1995. zbog restrikcije struje", glasi saopštenje organizatora. Kako saopštavaju dalje, ukoliko i u septembru bude istovjetna epidemiološka situacija kao i sada, cjelokupan predviđeni program za ovu godinu biće održan od 12. do 15. avgusta 2021. "Svi posjetioci sa kupljenim kompletima ulaznica mogu iskoristiti svoje ulaznice u septembru 2020. u novozakazanom terminu održavanja festivala, ili ako su spriječeni da prate 'Nišville 2020', mogu ih iskoristiti u periodu od 12. do 15. avgusta 2021", napomenuli su. Internacionalni džez festival "Nišville" najposjećeniji je džez festival jugoistočne Evrope i od samog osnivanja 1995. godine dosljedno brani evropske vrijednosti multikulturalnosti i strpljivo njeguje prefinjen muzički ukus pojedinaca. Potvrda toga je, između ostalog, i tekst o festivalu "Nišville - evropsko lice Srbije" objavljen u glasilu Evropske unije, magazinu "New Europe" koji izlazi u Briselu, kao i tekst u prestižnom britanskom "Guardianu" iz 2016, gdje je "Nišville" uvršten u 10 najboljih džez festivala u Evropi.