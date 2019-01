Njegovanje tradicije ono je što fali našem narodu

DOBOJ - Truba, harmonika, frula, pa čak i violina smatraju se muškim instrumentima, ali ta predrasuda nije spriječila četiri djevojke da, ne samo da ih maestralno sviraju, nego da se udruže i zajedno stvore svoju verziju jednog od najljepših tradicionalnih kola, rumenka kolo.

Danijela Veselinović, jedina djevojka vođa trubačkog orkestra, Neda Nikolić, među rijetkim frulašicama, te violinistkinja Jelena Urošević i Sandra Milošević virtuoz na harmonici tako su postale dio neobičnog muzičkog sastava, koji je prošlog vikenda prvi put nastupao u dobojskom Centru za kulturu i obrazovanje.

"To je bila inicijativa, tako da kažem, naše drage koleginice Danijele Veselinović s obzirom na to da ona sa svojim orkestrom (trubačkim) priprema jedan album. Poželela je da joj budemo gošće na tom albumu i tako smo se okupile i snimile to kolo, naše prvo kolo rumenka", ispričala je harmonikašica Sandra Milošević.

"Htele smo da krenemo od nečeg tradicionalnog, nečeg što je u osnovi svima nama poznato. Bez obzira na to što se svaka od nas bavi nekim drugim žanrovima, opet smo krenuli svi od te narodne, tradicionalne muzike i želimo da čuvamo tradiciju", dodala je Danijela Veselinović, koja se s trubom druži od malih nogu.

Iako dolaze iz različitih gradova u Srbiji, djevojke uspijevaju da usklade svoje obaveze i vježbaju repertoar uglavnom tradicionalne muzike, koji su do sada predstavile širom svoje zemlje, a gostovale su i u RS.

"Naravno, to nije naš osnovni posao, svaka od nas se bavi privatno nečim drugim u okviru muzike. Tako da je ovo počelo od hobija, pa se polako širi, videćemo dokle ćemo stići", kaže frulašica Neda Nikolić.

"Pored toga što smo devojke, što nas svakako razlikuje od naših kolega, ono što je možda specifično za nas je što negujemo tu tradicionalnu muziku i to je ono što fali našem narodu. Mislim da je to jedna od stvari kojom smo privukle publiku, pored naše lepote, naravno", smatra Sandra Milošević.

Koncert u Doboju započele su kompozicijom "Svilen konac", potom je uslijedilo kolo - moravac, a prve ovacije publike uslijedile su na taktove numere "Samo pesma zna", koju je proslavila Usnija Redžepova.