Njemački dvojac "Kaiserdisco" za "Nezavisne": Ima još mnogo kreativnosti na muzičkoj sceni

Internacionalne DJ zvijezde, hamburški tehno-haus sastav "Kaiserdisco" 31. decembra, u okviru "Winter Fresh Wavea", nastupiće u sportskoj hali kampusa Univerziteta u Banjaluci.

Riječ je o veoma talentovanim izvođačima, koji su dosad objavili 18 albuma i nastupili na nekim od najvećih festivala na svijetu.

U razgovoru za "Nezavisne" govore o predstojećem gostovanju u gradu na Vrbasu, novim izdanjima i današnjoj elektronskoj sceni.

NN: Odlučili ste da provedete novogodišnju noć u Banjaluci. Šta možemo očekivati 31. decembra i šta Banjalučani mogu uraditi da se vi osjećate dobrodošlo?

KAISERDISCO: Prije svega, veoma smo srećni što dolazimo prvi put u Banjaluku i što ćemo nastupiti u sklopu novogodišnjeg izdanja "Fresh Wave Festivala". Kao i uvijek, daćemo sve od sebe da učinimo ovu noć nezaboravnom. Upoznati smo s gostoprimstvom ljudi s Balkana i zato smo sigurni da će naše vrijeme provedeno u Banjaluci biti fantastično.

NN: Da li ikada idete na žurke i anonimno plešete s publikom. Koja to muzika vas pokreće na ples?

KAISERDISCO: Iskreno, to se i ne dešava više tako često. Obično smo na turnejama tokom vikenda, a to znači da stižemo na zabave najkasnije sat vremena pred početak našeg nastupa. Nakon toga razgovaramo s promoterima, fotografišemo se s obožavaocima, drugim izvođačima, i onda se konačno pripremamo za naš nastup, tako da nemamo baš mnogo vremena za ples. Posljednji put kada se tako nešto desilo bili smo na privatnoj zabavi. Bila nam je privilegija što smo bili tu i Carl Cox je nastupao, tako da, kao što i pretpostavljate, volimo da slušamo i plešemo uz dens i tehno muziku.

NN: Nedavno ste na Twitteru napisali da pojedini DJ izvođači ne znaju šta da sviraju i da je to strašno, ali istinito. Da li je elektronska muzička scena došla do trenutka kada je nestala kreativnost i gdje se sve vrti oko novca?

KAISERDISCO: Srećom, to je pojava koja se dešava samo kod nekih izvođača. Većina DJ-eva srećom zna šta će svirati. Tehno je postajao sve veći i veći tokom proteklih nekoliko godina, a takođe i festivali postaju sve veći i veći. U ovom poslu se može mnogo novca zaraditi i sve je postalo superprofesionalno. Smiješna stvar je što mi to još zovemo underground. Muzika sama po sebi i jeste underground, ali sve oko nje više to nije. Smatramo da većina DJ-eva i producenata još sviraju zbog njihove strasti prema ovoj muzici, tako da postoji još mnogo kreativnosti na muzičkoj sceni. Tehno postoji dugo na sceni. Nekada je mnogo popularan, nekad je manje popularan, ali na kraju pravi umjetnici u ovom žanru će uvijek preživjeti.

NN: Da li je 2017. godina bila dobra za vas? Poslovno i privatno. Jesu li ove stvari uopšte razdvojene kod vas?

KAISERDISCO: Godina 2017. je bila odlična za nas. Imali smo sjajne nastupe i objavili smo novi album, na kojem smo radili poprilično dugo i na koji smo posebno ponosni. Kao što vidite, ne možemo razdvojiti privatni i poslovni život. U studiju smo svaki dan tokom sedmice, a vikendima smo na turnejama. Srećom po nas, pretvorili smo naš hobi u posao tako da nam to više ne izgleda kao posao.

NN: Šta je na vašoj listi želja za 2018. godinu? Manje aerodroma? Više zabave? Više sunca?

KAISERDISCO: Više sunca sigurno zvuči fino. Ali, mi živimo u Hamburgu i imamo najružnije vrijeme u cijeloj Njemačkoj, tako da se to sigurno neće dogoditi. Da budemo iskreni, još nemamo listu želja za 2018. godinu. Srećni smo u ovom trenutku i nadamo se da će sve proteći glatko i uspješno u 2018. godini.

Ostali učesnici "Winter Fresh Wavea"

Osim njemačkih zvijezda, na zimskom "Fresh Waveu" će nastupiti i sjajni bugarski virtuoz Pavel Petrov i najveće bh. DJ ime Mladen Tomić. Podršku im pružaju domaća imena Nebs Jack, Joma Maja i DJ Miroslav Pavlović.

Banjalučki muzičar Nebs Jack najavljuje i izlazak svog novog studijskog izdanja, koje će biti objavljeno pod etiketom hrvatske izdavačke kuće "Blacksoul Limited", kao i novu pjesmu, koja će žanrovski biti drugačija od onih na koje je navikla njegova publika.

"Trudim se da prenesem više emocija nego dosad, što će se, nadam se, svidjeti i drugima", navodi on.

Podsjećamo, ulaznice za festival "Winter Fresh Wave" mogu se nabaviti po cijeni od 30 KM u pabu "Debela Berta" i koncept baru i restoranu "Bajka".