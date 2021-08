"No Borders Orchestra" ponovo u Sarajevu

Nakon skoro dvije godine pauze, "No Borders Orchestra" (NBO) ansambl će u petak, 27. avgusta, u sarajevskom Domu armije održati koncert za sve ljubitelje klasične i savremene muzike, saopštili su organizatori.

"No Borders Orchestra" čine vrhunski muzičari sa prostora bivše Jugoslavije, koji ovog ljeta održavaju turneju pod nazivom "No Return to Normality", sa koncertima u Rijeci, Zagrebu, Sarajevu, Novom Sadu, Mariboru i Novoj Gorici.

Ovom turnejom muzičari žele inspirisati svakog pojedinca da razmisli o vremenu koje dolazi nakon pandemije. O povratku ka sistemskim problemima, kao što su klimatske promjene, društvene nejednakosti, konzumerizam… I da se zapita koliko je zaista poželjno vratiti se u stanje prije virusa korona. Višegodišnje iskustvo ovog internacionalnog asambla zasniva se na stvaranju i promovisanju zajedničkih ciljeva koji ujedinjuju ljude sa prostora Balkana i to kroz muziku.

"'No Borders Orchestra' kao kolektiv svjedoči o potrebi i snazi muzike u prevazilaženju nacionalnih i komunalnih razlika radi višeg cilja i opšteg dobra. Taj duh, koji je suštinski pokretač NBO-a, neophodan je svijetu nakon izazova s kojima se susrećemo na globalnom nivou tokom pandemije", poručio je Premil Petrović, dirigent i umjetnički direktor orkestra.

Na koncert, koji organizuje agencija "Mašta" ispred Fondacije "Mozaik", ulaz će biti besplatan.

Na koncertu u Sarajevu bitće izvedene kompozicije Džona Adamsa "Shaker Loops", Maksa Ričera "Vivaldi recomposed", Ričarda Štrausa "Metamorphosen", kao i kompozicija hrvatskog kompozitora Ivana Božičevića "Rethink!", koja je rađena specifično za ovu turneju, a nastupiće i solista Vladimir Kostov na violini.

Podršku NBO turneji obezbijedili su "German Foreign Office", "Sigrid Rausing Trust", Američka ambasada u Beogradu, "European Fund for the Balkans", "Regional Cooperation Council", "Rockefeller Brothers Fund", EU Info Center, B&H i Austrijski kulturni forum, Beograd.