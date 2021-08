"No Borders Orchestra" u Sarajevu

Nakon skoro dvije godine pauze, "No Borders Orchestra" će u petak, 27. avgusta u Domu Armije, održati svoj dugo iščekivani koncert u Sarajevu.

Koncert je dio regionalne turneje "No Borders Orchestra-a" pod nazivom "No Return to Normality" - i biće besplatan za sve ljubitelje klasične i savremene muzike.

"No Borders Orchestra-a" je simfonijski orkestar koji čine vrsni profesionalni muzičari iz svih država bivše Jugoslavije, a čiji je cilj iniciranje pozitivnog društvenog razvoja kroz pomirenje i kreativnu saradnju.

Prevazići nacionalne razlike radi opšteg dobra i ujediniti ljude sa prostora Balkana kroz muziku - to je suštinska motivacija Orkestra. Ovog ljeta, "No Borders Orchestra" održava koncerte u Rijeci, Zagrebu, Sarajevu, Novom Sadu, Mariboru i Novoj Gorici.

"Samim nazivom turneje 'No Return to Normality' želimo poručiti kako normalnost koju smo živjeli prije pandemije nije bila normalna i kako ne bismo trebali težiti povratku u takav svijet. Živimo u vremenu ekološke katastrofe, velikih socijalnih razlika, hiperprodukcije i hiperkonzumerizma i potrebna nam je promjena na bolje. Stoga i sve skladbe s našeg repertoara na ovoj turneji tematiziraju transformaciju društva i šaljemo poziv svima da se trebamo mijenjati", ističe Premil Petrović, dirigent i umjetnički direktor orkestra.

Na koncertu u Sarajevu biće izvedene kompozicije: John Adams: Shaker Loops, Max Richter: Vivaldi recomposed / Solista: Vladimir Kostov, violina, Richard Strauss: Metamorphosen, kao i kompoziciju hrvatskog kompozitora Ivana Božičevića Rethink, koja je rađena specifično za ovu turneju.

Koncert se održava u Domu Armije, sa početkom u 20 časova. Ulaz je besplatan, sa rezervacijom mjesta putem Viber poruke na broj: 062/573-862.

Broj gostiju je ograničen u skladu sa epidemiološkim mjerama. Svi gosti sa sobom trebaju imati potvrdu o vakcinaciji, negativan PCR ili antigen test ne stariji od 48 sati, ili potvrdu da su preboljeli Kovid-19 u posljednjih šest mjeseci.