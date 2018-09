Nova pjesma Barta Bakaraka inspirisana oružanim nasiljem u školama

Jedan od najuspešnijih autora pop pjesama Bart Bakarak objavio je danas novu pjesmu inspirisanu oružanim nasiljem u američkim školama.

Devedestogodišnji Bakarak je u saradnji s dobitnikom Gremija Rudijem Perezom napisao pesmu "Live to See Another Day" koja je podstaknuta masakrom u školi u Parklendu na Floridi kao i drugim takvim nesrećama.

Pjesma je snimljena uz učečće Simfonijskog orkestra Majami i vokala dve devojke s Floride, prenio je AP.

Zarada će biti donirana Fondaciji Sendi Huk promis, koja je dobila ime po školi u Konektiketu u kojoj je 2012. ubijeno 20 djece.

Bakarak je jedan od najupešnijih kompozitora pop pesama. Među njegovim hitovima su "Raindrops Keep Fallin' on My Head", "I Say a Little Prayer" i "Walk on By".