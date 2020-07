Nova ponuda "Nektar OK festa": Pet paketa po cijeni četiri

Muzički festival "Nektar OK fest" i ove godine je za svoju najvjerniju publiku pripremio posebnu "OK akciju - OK avantura za 5". Posebna ponuda nudi mogućnost petočlanoj ekipi da ove godine uživa na Tjentištu od 14. do 16. avgusta po cijeni četiri kupljena paketa. Svi oni koji vole prirodu, zabavu, muziku i druženje s prijateljima OK akciju 4+1 gratis mogu da iskoriste od 2. do 12. jula.

U ponudi su dva paketa za OK prijatelje. Paket "OK kamp prijatelj/OK kamp + ulaznica" 4+1 gratis iznosi 140 KM. Po cijeni četiri paketa za boravak u OK kampu i mogućnost prisustva svim koncertima unutar festivalske zone na Tjentištu pet prijatelja imaće priliku da uživa u sjajnom festivalskom programu ovogodišnjeg sedmog "Nektar OK festa".

Paket "OK fest III/ OK kamp + ulaznica + prevoz" 4+1 gratis iznosi 240 KM. Oni koji žele da iskoriste organizovani prevoz do festivala imaju mogućnost da izaberu ovaj paket, koji osim trodnevnog boravka u OK kampu i ulaznica za sve koncerte uključuje i prevoz iz većih gradskih centara u BiH do Tjentišta i nazad (Banjaluka, Sarajevo, Zenica, Tuzla, Bijeljina, Doboj). I u ovoj opciji pet prijatelja uživa u OK avanturi po cijeni četiri kupljena paketa. Paket "OK kamp prijatelj" dostupan je preko sistema kupikartu.ba i gigstix.com.