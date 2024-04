Novi album Tejlor Svift ispisao istoriju

Novi album Tejlor Svift, The Tortured Poets Department, obara rekorde na platformi Spotify.

Naime, najnoviji album pop zvijezde postao je prvi u istoriji ove muzičke striming platforme koji je imao više od 300 miliona preslušavanja u jednom danu.

"Istorija je ispisana 19. aprila 2024. The Tortured Poets Department postao je prvi album u istoriji Spotify koji je imao preko 300 miliona strimova u jednom danu", objavio je Spotity na svom profilu na mreži X.

Takođe, za manje od 12 sati nakon objavljivanja, The Tortured Poets Department postao je Spotify album sa najviše striminga u jednom danu 2024. godine, uzevši laskavu titulu od Bijonsinog albuma Cowboy Carter koji je na kraju zaradio 300,4 miliona strimova u svom prvom albumu nedjelju dana nakon objavljivanja.

The Tortured Poets Department je takođe oborio još jedan rekord ove striming platforme, pošto je prvi singl sa albuma, Fortnight, sa Post Maloneom, postao pjesma sa najviše striminga u jednom danu. Nakon što je video za pjesmu objavljen na Jutjubu, prikupio je skoro sedam miliona pregleda za samo šest sati od objavljivanja.

Podsjećanja radi, u petak je objavljen novi, 11. album Tejlor Svift pod nazivom The Tortured Poets Department. Album sadrži 16 pjesama (i još četiri bonus pjesme, po jednu na četiri ekskluzivna vinil izdanja), uključujući saradnju sa Post Maloneom i Florence and the Machine.

Samo dva sata nakon objavljivanja prvog djela, Sviftova je objavila drugi "tajni" dio albuma koji sadrži još 15 pjesama i nosi naziv TTPD: The Anthology.

(b92)

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.