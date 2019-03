Novi album gasi kultnu grupu "The Cranberries"

Nadolazeći album irske grupe "The Cranberries" se možda zove "In The End", ali to je tek početak njegovog života. Album je završen nakon smrti pjevačice Dolores O'Riordan u januaru 2018. godine, uključujući i pjesmu "All Over Now", za koju je predstavljen animirani video.

"Radi se o nekoj vrsti pomiješanih osjećanja. Uzbudljivo je, jer smo završili prilično dobar album, ali ima mnogo toga što dolazi uz njega, Dolores više nije tu… A kada album izađe, to će takođe biti i kraj benda. U pitanju je čudan osjećaj nekakve sreće, a zatim i tuge", kazao je gitarista Noel Hogan o izdanju "In The End", koje će se pojaviti 26. aprila.

Hogan i O'Riordanova počeli su da pišu pjesme za osmi studijski album grupe "The Cranberries" tokom ljeta 2017. godine, a bend je planirao da ga snimi tokom 2018, te usput da ode na turneju po Kini.

"Posljednje što nam je bilo na umu je da će ovo biti zadnji album koji smo napisali. Dolores se radovala novom albumu", rekao je Hogan.

Dodaje da je ona bila "dobrog raspoloženja zbog budućnosti" nakon što je izašla iz teškog perioda koji je uključivao probleme u vezi s razvodom, alkoholizmom te mentalnim zdravljem i radovala se ponovnom snimanju s ostatkom benda, uključujući Hoganovog brata Majka na basu i Fergala Lavlera za bubnjevima, kao i originalnog producenta benda Stivena Strita.

Ipak, ono što nije upitno je šta će biti s grupom "The Cranberries"... Naime, Hoganovi i Fergal Lavler neće nastaviti sa bendom bez O'Riordanove i smatraju da nije moguće ni da sviraju zajedno u bilo kojem sastavu.

"U kojem god bendu da budemo ponovo nas trojica, to će se uvijek porediti sa 'The Cranberries'. Mnogi ljudi su nam rekli: 'Zašto ne biste našli drugog pjevača i nastavili dalje?', ali Dolores je bila veliki dio ovog benda, tako da bi to bilo potpuno pogrešno. Odlučili smo da završimo ovaj album. Srećni smo što smo uopšte to u mogućnosti. Objavićemo ga i nastaviti sa svojim životima i to će vjerovatno biti odvojeni putevi. Ako bismo bilo šta uradili zajedno, uvijek će postojati ta 'The Cranberries' sjenka. To je dugačka, veoma velika sjenka da biste pokušali da pobjegnete od nje", zaključio je Noel Hogan.