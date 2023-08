Novi album grupe Duran Duran 27. oktobra

LONDON - Britanski bend Duran Duran objaviće 27. oktobra novi album pod nazivom "Danse Macabre".

Ranije ovog mjeseca prikazan je i tizer za singl izdanje naslovne numere, koji izlazi danas.

Postavu na predstojećem, 16. studijskom albumu benda koji je obilježio 80-te godine prošlog vijeka, čine Sajmon Le Bon, Nik Rouds, Džon Tejlor i Rodžer Tejlor.

"U izradi albuma učestvovali su i gosti među kojima su bivši gitaristi grupe Endi Tejlor i Voren Kukurul, dugogodišnji producent grupe Nil Rodžers i Viktorija De Anđelis iz italijanskog benda Moneskin", navodi Bilbord, prenosi Tanjug.

Predstavnik grupe Duran Duran naveo je u saopštenju da "Danse Macabre", najavljen u martu kao "poseban novi muzički projekat", predstavlja konceptualni album za Noć vještica i da je podstaknut "jednim specijalnim nastupom" u Las Vegasu 31. oktobra 2022. godine.

Kako je rekao, album predstavlja saundtrek "za njihovu ultimativnu zabavu za Noć vještica" i sadrži tri nove kompozicije, ali i obrade pjesama Bili Ajliš, kao i grupa Talking Heads, The Rolling Stones i Siouxsie And The Banshees.

"Na albumu je 13 pjesama, kojima Duran Duran otkriva svijetle melodije iz tame, spajajući nove pjesme, tematske obrade i novo osmišljene verzije sopstvenih sablasnih klasika", navodi se u saopštenju.