Novi spot Džastina Bibera sedam dana prije izlaska albuma

​Sedam dana prije izlaska novog albuma, Džastin Biber predstavlja treći singl „Intentions“, na kojem mu se pridružuje reper Kvavo iz sastava „Migos“.

Spot za pjesmu snimljen je u saradnji sa neprofitnom organizacijom "Alexandria House" iz Los Anđelesa, koja omogućava ženama i djeci koja odlaze iz sigurnih kuća i domova da pronađu sopstveno bezbjedno okruženje.

Od samog početka karijere Džastin se posvetio dobrotvornom radu i akcijama, a ovog puta slavi ove sjajne žene i dijeli njihove primjere.

Album Changes izaći će 14. februara, a do sada su sa njega predstavljeni singlovi Yummy – original i Summer Walker Remix, Get Me i današnji Intentions.