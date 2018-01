Novi spot Džej Zija i Bjonse razbjesnio američke katolike

Video spot za pjesmu "Family Feud" (Porodična svađa), koji je u četvrtak objavljen na Jutjub kanalu repera Džej Zija, izazvao je bijes i ljutnju američke organizacije Katolička liga, koja je spot označila kao "eksploatatorski".

Video je snimljen za pjesmu sa novog trinaestog albuma repera iz Bruklina "4:44", na kome se kao gostujući vokal pojavljuje i njegova supruga Bjonse.

Džej Zi u spotu, koji traje skoro osam minuta, vodi u crkvu svoju ćerku Blu Ajvi Karter, u kojoj potom ispovjeda svoje grijehe Bjonse, piše NME.

"U spotu se vidi Džej Zi koji u crkvu vodi svoju pravu ćerku, u trenutku dok repuje 'Niko ne pobjeđuje kada se porodica svađa'. Zatim slijedi flešbek scena u kojoj se ljubi sa djevojkom u donjem vešu."

"Tada se pojavljuje Bjonse u mornarsko plavoj haljini, obučena kao kraljica, u ulozu sveštenice. Ona sluša njegovu ispovjed, koja je očigledno odraz njegovog stvarnog životnog iskustva", naveo je u svojoj izjavi predsjednik Katoličke lige Bil Donahju.

"Da li je to antikatolički? Ne, to nije napad netolerancije. No, i pored toga, to je potpuno bezrazložno i eksploatatorsko ponašanje, odnosno upravo je onakvo kakvo bi se i moglo očekivati od tog gelijalnog para", istakao je Donahju.

"Family Feud" je pjesma u kojoj Džej Zi govori o njegovom nevjerstu Bjonse, a u kojoj kaže i:

"Čak i kada si sa ženom isključićeš sve emocije, jer ne možeš sa njom da se povežeš... Sve što se poslije toga desi je - nevjerstvo".

(b92)