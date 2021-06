Novica Zdravković otvoreno pričao o borbi sa opakom bolešću

Pjevač Novica Zdravković preminuo je u 74. godini, nakon duge borbe sa opakom bolešću, o kojoj je otvoreno pričao u javnosti.

"Ja vučem ovo već 17, 18 godina, već sam navikao na to. Rak je u pitanju, genetski nam je to... Brat i sestra su mi od toga umrli. Ja odlično psihički podnosim bolest, ne obraćam pažnju na to, i to je najbitnije. Ne razmišljam o tome da sam uopšte bolestan, jer to čoveka ubija. Sve je u božijim rukama i u rukama doktora... Ne znam da li jeste ili nije izlečivo, trudim se da ni ne mislim o tome. Ja sam skoro 18 godina proveo pored brata Tome koji se borio sa istom bolešću. Ja nemam tih psihičkih problema, važno je biti disciplinovan, kontrolisati se redovno, a ostalo je božija volja. Niko ne treba da se boji toga... Kad se uplašiš, onda se stvarno razboliš - rekao je prošle godine pevač drhtavim glasom i dodao da je bio prinuđen da prestane sa poslom kad je bolest uzela maha", rekao je Zdravković svojevremeno, prenosi "Blic", pa dodao:

"Ja sam do pre dve, tri godine radio punom parom, a onda kad su tumori postali maligni, prestao sam. Od 2002. godine ja muku mučim s tim... Iako je to sad maligno, mene to ništa ne plaši. Mene to ne opterećuje, svejedno mi je da li je benigno ili maligno. Moje je da ja na vreme odem na kontrolu, e sad kako se on širi i da li se širi, da li ostaje... Ja sam imao mnogo prijatelja koji su bili otpisani, ali su ozdravili i umrli prirodnom smrću. Imam i ja prijatelje koji su otišli za godinu i po dana i za šest meseci. Sve je stvar mozga kad je takva bolest u pitanju."

Brat pjevača Tome Zdravkovića preminuo je sinoć u KBC Zvezdara.

Dugo godina je stvarao u sjenci svoga brata za koga je, po sopstvenom tvrđenju, napisao jedan od hitova, pjesmu "Umoran sam od života".

Toma Zdravković, podsjetimo, preminuo je poslije 18 godina borbe sa kancerom prostate 30. septembra 1991. godine.

Povezana vijest:

Preminuo brat Tome Zdravkovića