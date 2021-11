Novo svjetlo na posljednje godine liverpulske četvorke

Skoro da na svijetu ne postoji čovjek koji nije čuo za svojevrsni muzički kult "The Beatles", a godinama unazad autori širom svijeta o njima su pisali knjige, radili komade, eseje, izložbe.

Ovaj put, na red je došao i dugo očekivani dokumentarni film o ovom bendu slavnog reditelja Petera Džeksona, s nastojanjem da se demistifikuje raspad slavne četvorke i da se njihov odnos u posljednjim mjesecima prikaže u vedrijem svjetlu.

Dokumentarac u tri dijela prati Džona Lenona, Pola Mekartnija, Džordža Harisona i Ringa Stara u januaru 1969. u pripremama za njihov prvi koncert u više od dvije godine. Koristeći višesatni dosad neprikazan arhivski materijal, Džekson prikazuje i kako su "Beatlesi" napisali i snimili 14 novih pjesama za album u samo tri nedjelje. Radi se o periodu dobro poznatom gledaocima dokumentarca "Let It Be" iz 1970. reditelja Majkla Lindzi-Hoga, koji je u svom filmu naglasak stavio na napetosti i gorčinu unutar benda, koji se raspao iste godine. Veliki ljubitelj "Beatlesa" Piter Džekson, najpoznatiji po trilogiji "Gospodar prstenova", ne zamara se previše kreativnim nesuglasicama liverpulske četvorke.

Filmom "Get Back" nastoji da preoblikuje uvriježenu sliku o zadnjim godinama benda kao periodu razmirica i lomova te umjesto toga prikazuje članove benda koji se zabavljaju, šale i spontano stvaraju bezvremenske klasike.

"Imali smo mi uspone i padove, ali uz sve to, a uvjerićete se i sami u verziji Pitera Džeksona, mnogo smo se zabavljali, što u originalnom dokumentarcu nije prikazano", kazao je nedavno Ringo Star.

Džeksonov dokumentarac, koji od juče može da se gleda na platformi "Disney+", sadrži i posljednji javni nastup "Beatlesa", 40-minutni koncert na krovu zgrade njihove poslovne kompanije u Londonu, koji je sad prvi put prikazan u cijelosti. Kompanija "Apple Corps" dopustila je Džeksonu da pregleda oko 60 sati arhivskih snimaka koji su decenijama bili pod ključem.

"Uvjerenje da je moj otac uzrok raspada 'Beatlesa' oduvek je bilo pogrešno. To je neistina i jasno se vidi na ovim čudesnim, dosad neprikazanim snimcima. Veći dio mog života njegovo srce je zbog toga bilo slomljeno. U filmu je očigledno da očajnički želi da to njegovo bratstvo živi i dalje, netaknuto", izjavila je Polova kćerka Stela Mekartni.

Originalni intervjui, arhivski snimci, nastupi uživo i intimni momenti iz studija dovešće gledaoce u centar zbivanja, dajući odgovor koji svi žele da čuju - kako je izgledalo biti tamo? Legendarna grupa vječna je inspiracija brojnim režiserima.