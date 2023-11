O govoru Toma Morela na uvođenju RATM-a u rokenrol Kuću slavnih svi pričaju

​Gitarista Tom Morelo prisustvovao je u petak ceremoniji uvođenja sastava Rage Against The Machine u Kuću slavnih rokenrola.

Grupu iz Los Anđelesa je na ceremoniji u Njujorku uveo Ice-T, ali članovi benda Zak de la Roča, Tim Komerford i Bred Vilk, nisu bili prisutni.

U svom govoru povodom uvođenja RATM u Kuću slavnih, Ice-T je rekao:

"Ne možete me impresionirati običnim stvarima. Morate me impresionirati stvarima poput tužbe protiv američkog Stejt departmenta zbog korišćenja vaše muzike u zalivu Gvantanamo prilikom mučenja. Ko to radi? Rage Against the Machine radi to!" rekao je Ice-T

Pa je nastavio:

"Ili 1993. godine kada su na Lolapaluzu došli potpuno goli, protestujući protiv PRMC (Parents Music Resource Center). Ko to radi? Rage Against the Machine radi to. Veoma poštujem ovaj bend."

Morelo je potom održao politički motivisan govor, nakon čega je viđen u bekstejdžu sa svojom nagradom, kao i porukom koja je glasila: "Obustavite pucanje".

Gitarista je započeo govor pominjući trzavice unutar benda koje su nastale zbog njihovog ulaska u Kuću slavnih.

"Kao i većina bendova, imamo različite poglede na mnoge stvari, uključujući i primanje u rokenrol Kuću slavnih. Moja perspektiva je da je večeras odlična prilika da se proslavi muzika i misija benda - da se proslavi peti član benda, a to su nevjerovatni fanovi Rage Against the Machine. Jedini razlog zbog kojeg smo ovdje i najbolji način da se proslavi ova muzika je da vi nastavite tu misiju i tu poruku."

Još je rekao:

"Lekcija koju sam naučio od fanova Rejdža je da muzika može da promijeni svijet. Svakodnevno se čujem sa fanovima koji su bili pogođeni našom muzikom i koji su zauzvrat uticali na svijet na značajan način. Organizatori, aktivisti, javni branioci, nastavnici, predsjednici Čilea i Finske, svi su proveli vrijeme u našem fan pitu."

Morelo je nastavio:

"Kada se protestna muzika uradi kako treba, možete čuti kako se u pjesmama pojavljuje novi svijet, ismijavajući tlačioce i nagoveštavajući da možda postoji više u životu nego što nam je dato. Može li muzika da promijeni svijet? Čitav cilj je da se promijeni svijet ili barem da izazove gomilu problema."

Još je gitarista rekao:

"Ali kroz istoriju, oni koji su promijenili svijet na progresivan, radikalan ili čak revolucionaran način, nisu imali više novca, moći, hrabrosti, inteligencije ili kreativnosti od bilo koga ko ovo gleda večeras. Svijet su promijenili prosječni, svakodnevni, obični ljudi, kojima je dosta i koji su spremni da se zauzmu za zemlju i planetu koja je humanija, mirnija i pravednija, i to je ono što ovde želim da proslavim večeras."

Prošlog mjeseca, Morelo je pozvao na osudu svih onih koji povrijeđuju djecu, “bez obzira odakle su”, u vezi sa trenutnom krizom u Izraelu i Gazi.

On je naveo:

"Ratni zločini počinjeni od strane bilo koje osobe, bilo koje organizacije ili bilo koje vlade, vaše, moje, prijateljske ili neprijateljske, moraju biti osuđeni i odgovorni moraju biti procesuirani", rekao je gitarista RATM-a, a prenosi "Headliner".

