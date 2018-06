OK After Party- nova imena na Nektar OK festu

Ni ove godine neće nedostajati zabave do ranih jutarnjih sati na petom po redu Nektar OK Festu.

Za to će se 06/07/08 jula u NP Sutjeska pobrinuti fenomenalni muzičari, ali i umjetnici iz druge branše, koji će u ulozi dj-eva zajedno sa publikom dočekati najljepše zore na Tjentištu. Program OK After Party dovešće i ovoga puta u samo srce festivalskog kampa mnogo dobre energije, te pozitivnih misli i vibracija, a za to će se pobrinuti

Vukašin – Irie FM nekadašnji član benda Eyesburn-u koji je sopstvenu muzičku priču izgradio u okviru benda Irie FM koji je 2012. godine proglašen za najbolji rege bend u Evropi. Godine 2016. njihov veliki hit “Kliziš” bend je “odmakao” od rege zvuka i odveo ih u jednu novu dimenziju koja im je osigurala novu publiku i nove pozitivne reakcije.

Sergej Trifunović jedan je od najpoznatijih glumaca u regionu iza kojeg je zavidna glumačka karijera i veliki broj filmskih i pozorišnih ostvarenja. Muzičke vode nisu mu nepoznanica, jer iza njega je veliki broj nastupa sa njegovim bendom, kao i sa bendom „Užička republika“ i drugima, a beogradska muzička scena već neko vrijeme oduševljava se njegovim nastupima u ulozi dj-a koji vrlo uspješno uspjeva da spoji punk, Karminu Buranu i Đorđa Marijanovića.

Gile frontmen legendarnog Električnog orgazma, koji rock scenom ovih prostora uspješno vlada već skoro 40 godina. Karijeru je započeo kao pripadnik beogradske novotalasne scene, a njegovo ime bilo je i danas je sinonim za sve što nosi život rok muzičara. Na Tjentištu ćemo imati priliku da uživamo u njegovoj selekciji soul, funk, rock, disco i reggae muzike

Mirela Priselac Remi /Elemental/ pjevačica, tekstopisac, kompozitor i prevodilac. Remi je publici poznata kao članica hrvatske hip-hop grupe Elemental, koja postoji od 1998. godine. Ona je dio urbane regionalne muzičke scene, sarađivala je sa mnogobrojnim muzičarima i umjetnicima, a zajedno sa grupom Elemental nastupala je na najvećim festivalima i događajima. Na Tjentištu ćemo 08. jula po drugi put imati priliku da uživamo u njenom nastupu sa bendom na Jägermeister main stage-u, a potom i na OK After Party u OK kampu u ulozi DJ-a.

Vasil Hadžimanov poznati kompozitor i pijanista. Svoju ideju o kombinovanju balkanskih tradicionalnih, folk ritmova i zapadnih, modernih muzičkih stilova (jazz, funk, rock, world music…) Vasil je ujedinio u okviru rada i muzike Vasil Hadžimanov benda. Ista je u potpunosti autentična i predstavlja nov pristup džez muzici. Vasil se veoma uspješno predstavlja i u ulozi DJ-a gdje se na njegovom repertoaru najčešće nalazi muzika afrikanaca i afroamerikanaca, sa dosta ritma uz koju može da se đuska i na druge načine uživa.

Mika the Kawiar profesionalni muzičar, poznatiji kao Milan Mika Aćimović iz bendova SOPOT, Manessagra, Jabboko sa Negrass, WD 40... Osim toga glavni je dirigent gradskog hora Beograd i aktivan član u bendovima Sunshine, Đorđe Miljenović aka: Wikluh Sky.

Ovakav spoj vrhunskih umjetnika u kombinaciji sa već ranije najavljenim imenima koja će nastupiti na tri festivalska stage-a, garantuje odličan provod na ovogodišnjem Nektar OK Festu. Kako ga ne biste propustili ostaje samo da na vrijeme obezbjedite vaše mjesto u OK kampu i budete dio ovogodišnje najbolje OK zabave, koja će se održati u nesvakidašnjem ambijentu jednog od najvećih, najstarijih, ali zasigurno i najljepših nacionalnih parkova na prostoru cijele regije.

Sve info o paketima ponude dostupne su na zvaničnoj stranici festivala www.okfest.net/#paketi

