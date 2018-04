OK Summer Stage – novo osvježenje na Nektar OK Festu

Treći festivalski stage na Nektar OK Festu – OK Summer stage i ove godine publici donosi pravo osvježenje.

Kroz tri tematske cjeline tokom 06/07/08 jula na dobro poznatoj lokaciji, pored najvećeg bazena na Balkanu publika će biti u prilici da uživa u odličnom dnevnom programu i zagrijavanju za nastupe fenomenalnih izvođača koji ih očekuju na druga dva festivalska stage-a.

Prvog festivalskog dana, u petak 06. jula na OK Summer stage-u očekuje nas program Bjutiful selekšn by: G Edd/Fedja Knajdl/Forniva.

Drugoga dana u subotu, 07. jula publika će imati priliku da vrelo ljetno popodne provede u odličnoj atmosferi u okviru programa Back to roots by: DJ Umbo/Audio InFunktion.

Poslednjeg festivalskog dana u nedjelju 08. jula na OK Summer stage-u u samom finišu festivala publika će se zabavljati uz odličan Closing Summer stage by: Nebs Jack/Stefan Ivanković/Nikola Todorović.

I ove godine program dnevnog OK Summer stage-a održaće se od podneva do 17:00 kada se selimo na Sensation OK stage u kampu gdje nas čekaju: Laka - Zemlja gruva - Atheist rap - Obojeni program - Orthodox Celts - Ritam nereda

Noći na Tjentištu znaju biti jako hladne, a da se dobro zagrijemo uz najbolje svirke i nastupe pomoći će nam fenomenalni izvođači koji nas ove godine čekaju na Jägermeister main stageu: Stereo MC’s - Rudimental DJ set - Gibonni - Kiril Djaikovski - Hladno pivo - Jinx - Letu Štuke - S.A.R.S. – Elemental

Ako već niste bili u prilici da osigurate vaše mjesto na Tjentištu 06/07/08 jula, pravo je vrijeme za to. U ponudi su OK kamp paketi i to:

Paket III / kamp + ulaznica + prevoz/ - 70,00 KM

OK kamp / kamp + ulaznica/ - 35,00 KM

Sve info i prijave za boravak u festivalskom kampu potražite na zvaničnoj stranici festivala: http://okfest.net/#paketi.