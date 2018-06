OK avantura vodi te kroz najljepše predjele NP Sutjeska

I ove godine osim odlične zabave uz vrhunske regionalne i svjetske izvođače tokom tri festivalska dana, svi posjetioci petog po redu Nektar OK Festa imaće priliku da uživaju u magičnoj ponudi i avanturi kakva se može naći samo u NP Sutjeska.

Tjentište će stoga 06/07/08 jula biti središte okupljanja ne samo zaljubljenika u dobru muziku, provod i druženje, već i mjesto okupljanja ljubitelja prirode koji će se zajedno sa nama upustiti u OK avanturu.

Rafting avantura na Tari pružiće vam nesvakidašnji adrenalinski doživljaj vožnjom u čamcima kroz najdublji evropski kanjon i drugi po veličini u svijetu, poslije kanjona rijeke Kolorado.

Pored uživanja u rafting avanturi, Nektar OK Fest i ove godine nudi vam mogućnost da kroz šetnju jednom od najljepših staza koja vodi od Prijevora do Trnovačkog jezera, koje je na teritoriji Crne Gore, upoznate čari i ljepote NP Sutjeska. Na putu do Prijevora zastajemo i na jednom od najljepših vidikovaca – Dragoš sedlo, sa kojeg se pruža fantastičan pogled na jednu od posljednjih sačuvanih prašuma u Evropi – Perućicu, te vodopad Skakavac.

Zbog velikog intetresovanja festivalske publike prijave za obe aktivnosti biće moguće u OK kampu tokom trajanja festivala.

Za sve one koji odluče da se pridruže na Tjentištu organizatori napominju da mjesta u OK kampu još uvijek ima, te da će paket OK kamp (kamp + ulaznica) po cijeni od 35 KM biti dostupan i na recepciji kampa na Tjentištu po dolasku na festival. Kao i svake godine za kupce ovog paketa festivalski kamp se otvara dan ranije tj u čevrtak 5. jula od 12:00. Za sve dodatne info posjetite stranicu festivala www.okfest.net/#paketi.

Jednak adrenalinski doživljaj očekuje sve one koji se odluče da isprate trodnevni muzički program koji će se realizovati tokom tri dana na isto toliko festivalskih bina.

OK SUMMER STAGE:

Bjutiful selekšn by: G Edd/Fedja Knajdl/Forniva

Back to roots by: DJ Umbo/Audio InFunktion

Closing Summer stage by:Nebs Jack/Stefan Ivanković/Nikola Todorović

SENSATION OK STAGE: Laka; Zemlja Gruva; Atheist Rap; Obojeni program; Ritam nereda; Orthodox celts

Jägermeister MAIN STAGE: Stereo MC’s; Rudimental; Gibonni; Hladno pivo; Kiril Djaikovski; Jinx; Letu štuke; S.A.R.S.; Elemental.