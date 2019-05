"OK avantura za 5" festivala na Tjentištu

​Muzički festival "Nektar OK fest" svojim posjetiocima ove godine donosi posebnu "OK akciju" - "OK avantura za 5".

"Iskoristi posebne pogodnosti do 30. maja i uživaj u nezaboravnoj 'OK avanturi'. Okupi ekipu, izaberi jednu od opcija koju ti nudi 'OK akcija' i prepusti se najboljoj zabavi", poručili su organizatori festivala.

Paket "OK kamp prijatelj/OK kamp + ulaznica" 4 + 1 gratis = 140 KM. Po cijeni četiri paketa za boravak u "OK kampu" i mogućnost prisustva svim koncertima unutar festivalske zone na Tjentištu, pet prijatelja imaće priliku da uživa u sjajnom festivalskom programu ovogodišnjeg šestog "Nektar OK festa".

Paket "OK fest III/ OK kamp + ulaznica + prevoz" 4 + 1 gratis = 280 KM. Oni koji žele da iskoriste organizovani prevoz do festivala imaju mogućnost da izaberu ovaj paket koji osim trodnevnog boravka u "OK kampu" i ulaznica za sve koncerte uključuje i prevoz iz većih gradskih centara u BiH do Tjentišta i nazad. I u ovoj opciji pet prijatelja uživa u "OK avanturi" po cijeni četiri paketa.

Kako do svojih paketa u okviru "OK akcije" zainteresovani posjetioci mogu saznati na internet stranici www.okfest.net/#booking.

Festival na Tjentištu će biti održan na tri pozornice. Na "Jagermeister glavnoj bini" nastupiće "Franz Ferdinand", "Dubioza kolektiv", Nele Karajlić, "Brkovi", "Goblini", Edo Maajka, "Partibrejkers", "Pips, Chips & Videoclips" i "Helem nejse"

"Sensation OK stage" je rezervisan za "Let 3", Vojka V, grupu "Iskaz", M.O.R.T, "Bjesove" i Đorđa Miljenovića.

Na "OK Summer" pozornici nastupiće Mladen Tomić Nebs Jack i Space Motion. "Nektar OK fest" i ove godine prate banka partner festivala Addiko Bank i prijatelj festivala kompanija "M:tel".