OK cinema stage na OK Festu za ljubitelje filma

I ove godine Nektar OK Fest u saradnji sa Operacijom kino donosi sadržaj i program za sve ljubitelje sedme umjetnosti.

Petu godinu zaredom zahvaljujući ovoj saradnji OK publika uživaće u svjetskim filmskim ostvarenjima pod zvjezdanim nebom na Tjentištu.

Ekipa Operacije kino pažljivo je odabrala tri filma koja će se svake večeri 6., .7 i 8. jula prikazati na velikom filmskom platnu od 21:00 u OK cinema zoni koja je locirana ispred Hotela "Mladost".

Riječ je o filmovima:

Petak 06.07. - AVENGERS: Infinity war

Subota 07.07. - Solo: A Star Wars Story

Nedjelja 08.07. - GASTON LAGAFFE: Šeprtlja nad Šeprtljama

I pored toga što se u isto vrijeme održavaju koncerti na glavnom festivalskom stage-u, OK cinema zona mjesto je okupljanja svih onih koji osim u odličnom filmskom programu koji smo za njih odabrali, uživaju i u jedinstvenom doživljaju kina na otvorenom u NP Sutjeska.

Podsjećamo Vas da je do petog po redu Nektar OK Festa ostalo još samo 7 dana i svi oni koji još uvijek nisu osigurali svoje mjesto mogu to da učine kupovinom paketa OK kamp (kamp + ulaznica) po cijeni od 35,00 KM po osobi do trećeg jula preko prodajnog sistema OK Festa ili po dolasku na Tjentište na recepciji OK kampa tokom svih dana trajanja festivala.

Više informcija možete potražiti na sajtu www.okfest.net/#paketi.

I ove godine banka partner Nektar OK Festa je Addiko Bank.