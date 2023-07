"OK kamp" na Tjentištu otvorio vrata za posjetioce

Danas je na Tjentištu tačno u podne otvoren OK kamp, a najvjernija festivalska publika, kako javljaju organizatori "OK festa", polako zauzima svoja mjesta u festivalskom kampu i sprema se za početak trodnevne avanture, na jednoj od najljepših festivalskih lokacija.

"Pored obavezne kamp opreme, očekujemo naše posjetioce sa gomilom dobrog raspoloženja i pozitivne energije. Svi oni koji dođu danas biće u prilici da uživaju u nastupima 'Killo Killo banda' od 21 i 'Koikoi' od 22.45 na Sky Cola OK stageu u kampu. Deveti 'Nektar OK fest' će i ove godine bogatim sadržajima, fenomenalnim programom i muzikom učiniti Nacionalni park Sutjeska epicentrom najboljeg provoda u regionu, a tokom tri festivalska dana smjenjivaće se vrhunska imena regionalne i svjetske muzičke scene", javlaju organizatori "OK festa".

Prvi festivalski dan, podsjećaju u nastavku, započinje na Sara Ok summer stageu uz DJ program uz sjajne bendove, a večernji sati na Visa Main stageu rezervisani su za odličan program i atmosferu za koju će se pobrinuti Kralj Čačka, Mile Kekin, Goran Bare & Majke, Dr Nele Karajlić.

"Drugog dana, program starta kraj bazena uz Nick Curlyja i Mladena Tomića, a na Sky Cola OK stageu za dobru zabavu pobrinuće se odlični bendovi, dok nas na Visa Main stageu to veče očekuju 'Artan Lili', Konstrakta, 'Bombaj štampa' i Gibonni. Za one koji drugi festivalski dan žele da započnu u nešto mirnijem ambijentu u našoj chill zoni od 12 časova na programu je Joga by Sara. Od 14 časova u OK Book zoni održaće se promocije drugog dijela knjige Dr Neleta Karajlića 'Solunska 28'", podsjećaju još jednom organizatori "OK festa".

Treći dan festivala na Sara OK summer stageu, javljaju iz "OK festa", uz mali predah u OK Book zoni gdje će se publika družiti sa Igorom Marojevićem, na promociji njegovih izdanja.

"I trećeg festivalskog dana tačno u podne uživamo u zoni Joga by Sara. Na Sky Cola OK stageu uz fenomenalni završetak dnevnog programa za koji su zaduženi 'Detour', DLM, Smoke Mardeljano, a u samom finišu na Visa Main stageu uživaćemo uz 'Zoster', Darka Rundeka & Ekipu, 'Sve Barabe' i 'Brkove'. Svako veče nas u okviru OK Cinema zone očekuju dokumentarni filmovi pod vedrim nebom u saradnji sa Dok'n'ritam festom, a oni najizdržljiviji imaće priliku da dočekaju zoru u OK kampu na OK after partijima", saopšteno je.

Od danas festivalski paket OK kamp (boravak u festivalskom kampu i festivalska narukvica) dostupan je samo na recepciji OK kampa i u prodaji će biti tokom svih dana trajanja festivala, kao i ulaznice za Visa main stage.