"OK karavan" krenuo iz Foče

FOČA- "OK karavan" ovog vikenda krenuo je iz Foče gdje je publika mogla da uživa u duetu akustične gitare i kontrabasa na koncertu Kralja Čačka, što je umjetničko ime kantautora iz Srbije Nenada Marića, prikazan je i dokumentarni film o frontmenu pank benda iz Pule "KUD Idijoti", te otvorena izložba fotografija.

"OK karavan" je neki vid zamjene za "OK fest", koji ove godine nije održan zbog epidemije virusa korona, a svoje putovanje širom BiH počeo je iz Foče.

Kralj Čačka je rekao da je od prijatelja koji su bili na "OK festu" na Tjentištu čuo sve najljepše o tom festivalu, te da mu je drago što i na ovaj način učestvuje u toj priči.

On je naveo da će veoma rado, kada prođe pandemija i ukoliko dobije poziv, doći i na Tjentište na "OK fest" i to u širem sastavu.

Na koncertu u Gradskom pozorištu u Foči, koji je održan uz poštovanje mjera zaštite od virusa korona, nastupio je uz pratnju svog kontrabasiste Miladina Stojkovića.

Prvog dana "OK karavana" u Foči je prikazan dokumentarni film "Tusta", režisera Andreja Korovljeva, o Branku Črncu Tusti - frontmenu legendarnog pank benda iz Pule "KUD Idijoti", a otvorena je i izložba fotografija "OK fest retrospektiva", autora Marka Ristića i Vedrana Ševčuka.

Direktor "OK festa" Dubravko Suvara naveo je da je i ovaj festival prinuđen da dijeli sudbinu čitavog svijeta, a da na ovaj način žele da vrate kulturu u institucije, te da kreiraju što kvalitetnije kulturne sadržaje u Srpskoj i BiH, koji su u potpunosti obustavljeni tokom većeg dijela godine zbog virusa korona.

"Galerijski prostori su bili prazni, bioskopske sale nisu prikazivale filmove, nema promocija knjiga, nema koncertnih, kamernih događaja i mislim da smo, kao najveći muzički festival, odgovorni da sve to predstavimo našoj publici. Naš cilj i misija je da dođemo u sve sredine, razgovaramo sa našom publikom. Nadamo se da ćemo se ponovo naredne godine vidjeti na Tjentištu", rekao je Suvara.

Dvodnevni program u Foči, "OK tim" je organizovao u saradnji sa fočanskim Centrom za kulturu i informisanje.

Direktor ove ustanove Vladimir Pantović smatra da su sadržaji "OK karavana" prilika su da se obogati kulturni život koji je u ovoj godini skoro zamro.

"Našli smo način da organizujemo `OK karavan` kako bismo program i sam smisao `OK festa` približili publici. Hvala `OK timu`, cijelom festivalu i Nacionalnom parku `Sutjeska` što uspijevaju da svim ljudima u BiH ponude lijep događaj kao što je `OK fest`", rekao je Pantović.

Program "OK karavana" u Foči se završava danas projekcijom filma "Nebeska tema – priča o Vladi Divljanu", režisera Mladena Matičevića i promocijom knjige Dušana Vesića "Bunt dece socijalizma".

Naredna stanica "OK karavana" je Trebinje.