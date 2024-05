Objava Eurosonga nakon polufinala zabrinula mnoge

Na zvaničnim stranicama Eurosonga objavljen je dio redoslijeda nastupa u finalu. Uz Hrvatsku stoji "odabir producenata".

To znači da će producenti emisije odlučiti kada će nastupati Baby Lasagna - u prvom ili drugom dijelu emisije. Ovisiće to i o rezultatima druge polufinalne večeri.

Ovo je novost na Eurosongu pa je informacija zbunila brojne fanove koji su se javili u komentarima.

"Šta to znači? Trebamo li se bojati da ćete oštetiti najveće favorite?", "Bojim se da to nije dobra stvar, bolje bi bilo da je random odabir. Hoće li to uticati na plasman?", pitaju se neki.

Zna se tek da će u drugoj polovini finalne emisije nastupati Slovenija, Finska i Kipar, a u prvoj Litvanija, Irska i Luksemburg.

Uz Hrvatsku, producentima su prepuštene i Srbija, Portugal te Ukrajina.

(Index.hr)

