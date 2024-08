Objavljen Bouvijev video "Starman" sa dosad neviđenim snimcima (VIDEO)

​Uoči reizdanja "Ziggyja Stardusta" miksanog u Atmos studiju, novi muzički video za kompoziciju "Starman" uparuje pjesmu s dosad neviđenim snimcima koje je načinio Mik Rok.

Slavni fotograf snimio je to 1972. i '73. dok je Bouvi bio na turneji koja je promovisala albumu.

Isječak uključuje krupne kadrove umjetnikovih sjajnih crvenih čizama i ruku obožavalaca koje sežu prema pozornici dok se gitarista Mik Ronson približava, kao i neobične perspektive Bouvija.

Atmos izdanje "The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders From Mars", koje izlazi 6. septembra, predstaviće ploču u prostornom zvuku.

Blu-ray audio verzija uključuje Atmos miks, novi stereo miks i originalni miks, koji je remasterizovan.

Ken Skot, koji je koproducirao originalni album, napravio je Atmos miks s Emreom Ramazanogluom u londonskom RAK studiju, prenosi "Rolling Stone".

