Objavljen finalni lineup "Nektar OK festa", pogledajte koji izvođači stižu na Tjentište

Ovogodišnje, deseto po redu, izdanje "Nektar OK festa" na Tjentištu će biti održano od 19. do 21. jula, a organizatori su danas predstavili još sjajnih muzičkih imena koja će uz do sada najavljena, zagrijati atmosferu u Nacionalnom parku Sutjeska.

Kako navode iz "OK festa", u prethodnom periodu objavili su listu fantastičnih bendova i izvođača koji će ovoga ljeta biti zaduženi za vrhunsku zabavu, a sada im se pridružuje i šet novih imena sa kojima je objavljen i finalni lineup jubilarnog desetog festivalskog izdanja.

"Neno Belan & Fiumens, 'Buč Kesidi', 'Atheist Rap', 'Bjesovi', 'Who See', 'Dža ili Bu' uz 'Thievery Corporation', 'The Toy Dolls', 'Parni valjak', 'Ritam nereda', 'Zoster', 'Tamikrest', Vojka V, 'Letu štuke', Gršea, M.O.R.T., 'Mortal Kombat', 'Nipplepeople', Bojanu Vunturišević, 'Eyesburn', 'Pera Defformera', 'Svemirka', 'Savršene marginalce', 'Sunshine' i odličnu DJ ekipu koju predvode OXIA; Technasia; Victor Ruiz; DJ Jock; Mladen Tomic; Nebs Jack; Nemax i Jakka, zabavljaće publiku na tri festivalska stagea", pojasnili su iz "OK festa".

Kako je ranije najavljeno Nektar OK Fest će se održati 19. 20. i 21. jula na Tjentištu, a za najvjerniju festivalsku publiku i ove godine OK kamp biće otvoren dan ranije 18. jula, kada će takođe biti održan koncertni program na bini u kampu.

"Neno Belan, bio je frontmen nekadašnjeg popularnog splitskog sastava 'Đavoli' s kojima je u kratkom roku postigao veliki uspjeh na području bivše Jugoslavije te ostavio cijeli niz hitova kao što su 'Pričaj mi o ljubavi', 'Stojin na kantunu', 'Bambina', 'Dani ljubavi', Ja volim je', 'Ostani uz mene', 'Dugo toplo ljeto' i drugi. Nakon raspada 'Đavola' 1991. godine, Belan nastavlja sa solo karijerom, da bi 1997. godine započeo saradnju sa riječkim bendom 'Fiumens'. Ova sjajna ekipa već više od 25 godina zabavlja publiku širom regije", saopšteno je iz "OK teama".

Kako dalje navode "Buč Kesidi" fantastični dvojac iz Pančeva, koji je u kratkom roku zavladao regionalnom muzičkom scenom.

"Kroz svoju muziku donose indi, rock i electro fuziju, a gotovo sve njihove pjesme, koje su kako mnogi kažu 'zaraznog zvuka', već na prvo slušanje postaju hitovi i sedmicama 'sjede' na samom vrhu top lista. Za njihove nastupe uvijek se traži karta više", navode organizatori.

Veterani" Nektar OK festa", pank-rok grupa "Atheist Rap" iz Novog Sada, se vraća na Tjentište, a po njihovim riječima, dolaze ponovo na mjesto za koje odavno tvrde da je jedan od Grand slam festivala u regionu.

"Kultni rok bend 'Bjesovi' vraćaju se na muzičku scenu i na Tjentište. Na oduševljenje njihovih brojnih fanova, 'Bjesovi' nastavljaju sa svirkama. Tokom dosadašnje karijere, objavili su šest albuma, a kreću se u okvirima alternativnog roka i grandža, koji ima presudan uticaj na njihov zvuk", kazuju organizatori.

"Who See", dinamični hip-hop duo, koji čine Noyz i Dedduh, kako navode iz "OK festa" dolazi direktno sa pjene Jadranskog mora.

"U muzičkoj igri su od 2000. godine. Iza njih su brojni hitovi 'Đe se kupaš', 'Reggaeton Montenegro, 'Bar-Bari', 'Nemam ti kad', 'Nije preša' … U oktobru 2023. godine objavili su novi album 'Kako jeste i kako je moglo' sa gomilom gostiju među kojima se pojavljuju Senidah, Random, Edo Maajka, Alejuandro Buendija, Niggor, Bejbi Motorola i Kejt", navedeno je dalje.

"Dža ili Bu" su osnovani još 1987. godine, a kritika društva i aktuelne situacije u regiji od samog početka bila su im glavna zadaća, a kako su i sami članovi benda rekli, materijala za njihove pjesme ima "od Vardara do Triglava".

"Najčešće pitanje koje se postavlja bendu je ono o značenju njihova imena. Dža ili bu zapravo je stara srbijanska izreka koja se upotrebljava kada nešto želiš napraviti, a nisi siguran hoćeš li uspjeti. Jedno je sigurno, oni su uspjeli", navedeno je u saopštenju.

Ovogodišnji lineup "Nektar OK festa", kako poručuju organizatori, najavljuje odličnu zabavu na Tjentištu.

"Ukoliko još niste, pravo je vrijeme za kupovinu festivalskog paketa OK kamp (četiri dana u festivalskom kampu + ulaznica za festival) koji je dostupan putem prodajnih servisa u cijeloj regiji, a isti možete pronaći na gigstix.ba / gigstix.com / gigstix.me / entrio.hr / entrio.si", zaključeno je u saopštenju.

