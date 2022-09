Objavljen koncert Led Cepelina poslije 52 godine

Neviđeni snimci Led Cepelina s legendarnog koncerta benda u "LA Forumu" postali su dostupni javnosti po prvi put.

Nastup rokera na kultnom mjestu 4. septembra 1970. godine zapisan je kao jedan od njihovih najpoznatijih nastupa, a ploča "Live on Blueberry Hill" smatra se jednim od prvih rok butleg izdanja.

Do ove sedmice snimak nikada prije nije bio viđen, ali obožavalac benda, Edi Vinsent, napokon je nakon 52 godine podijelio sedam minuta svog snimka na YouTube platformi.

"Kad smo moji prijatelji i ja stigli na Forum, stavio sam je ispod jakne. Tih dana nije bilo problema na vratima. Sjedala su bila odlična, prvi red iza pozornice," rekao je Edi koji je u prostoriju prošvercovao kameru od 8 mm kako bi snimio neki materijal.

Iako je fan držao kameru koja je mogla snimati samo 30 sekundi odjednom, isključenu veći dio svirke, ipak je dobio isječke brojnih pjesama, uključujući "Whole Lotta Love", "Thank You" i "What Is".

