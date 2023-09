Objavljen novi album Eda Širana (VIDEO)

U jesenju sezonu Ed Širan nas uvodi sa potpuno novim albumom, adekvatnog naziva „Autumn Variations“. Ovo je drugo izdanje koje je Ed objavio u ovoj godini. Baš kao i „Subtract (-)“ , sačinjeno je od pjesama koje su nastale tokom sesija sa osnivačem grupe The National, Aaronom Dessnerom.

„Prošle jeseni sam otkrio da moji prijatelji i ja prolazimo kroz toliko životnih promjena. Poslije ljetnje žege sve se ili smirilo, sleglo, došlo do vrhunca ili se urušilo. Ovo su pjesme o prijateljstvu i ljubavi nasuprot depresiji, usamljenosti i razočarenju,“ rekao je Ed, a prenosi CdM.

Njegova aktuelna turneja bilježi fantastične rezulate a očekuju ga i dva rasprodata koncerta u londonskom sali „Royal Albert Hall“ tokom novembra. Period nastanka posljednja dva albuma dijelom obuhvata nedavno objavljen dokumentarni film „Ed Sheeran: The Sum of It All“.

Širan je već u periodu izlaska prethodnog izdanja rekao da su on i Aaron bili veoma produktivni što je rezultiralo velikim brojem napisanih i snimljenih pjesama. Komentarišući inspiraciju za set numera zastupljenih na albumu „Autumn Variations“ Ed je izjavio sljedeće:

„Tata i brat su mi pričali o kompozitoru po imenu Elgar, koji je komponovao djelo „Enigma Variations“, gdje je svaka od četrnaest kompozicija bilo posvećena nekom od njegovih prijatelja. To me inspirisalo da napišem pjesme za ovaj album. Dok sam snimao „Subtract“ sa Aaronom odmah smo kliknuli. Pisali smo i snimali non-stop i ovaj album svjedoči o našem prijateljstvu. Imam snažan utisak da su pjesme uhvatile zvuk i osjećaj jeseni. Nadam se da ćete zavoljeti ovaj albumu onoliko koliko ga ja volim.“