Objavljen trejler za novi film Nikola Kejdža

Objavljen je trejler za novi apokaliptični film s Nikolasom Kejdžom u glavnoj ulozi.

Trejler pod nazivom Arcadian nastao je u režiji redatelja Benjamina Brejvera, prema scenariju Majkla Nilona.

Radnja filma prati Nikolasa Kejdža u ulozi Pola, oca koji pokušava preživjeti sa svojim sinovima Tomasom i Džozefom u neprepoznatljivom svijetu.

Danju vlada mir, a kada sunce zađe, izlaze strašna stvorenja koja ubijaju sve koji im se nađu na putu. Jednog dana, kada se Tomas ne vrati prije zalaska sunca, Pol odluči napustiti sigurnost svoje utvrđene farme kako bi ga pronašao prije stvorenja.

Uz Kejdža, u filmu glume i Jaeden Martell (It, Knives Out), Maxwell Jenkins (Reacher), Sadie Soverall (Saltburn), Samantha Coughlan (Kingsman: The Golden Circle) i druge zvijezde.

Kako prenosi Movie Web, film će imati svjetsku premijeru na SXSW festivalu 11. marta, a ekskluzivno u američkim kinima počinje s prikazivanjem 12. travnja. Datum početka globalnog prikazivanja trenutno nije poznat.

Nakon što je izašao trejler, ljudi su u komentarima istakli da vole gledati Kejdža u ovakvim filmovima.

"Nikolas Kejdž i horori idu zajedno kao stek i dobro vino", "Stvarno želim gledati ovo. Dobro da ubrzo stiže u kina", "Izgleda intrigantno", "Ovo izgleda ludo, ali baš dobro", "Čini mi se da se Kejdž posljednjih godina popravio u glumi, ovo izgleda super", "Agent Nikolasa Kejdža posljednjih godina radi super posao", "Drago mi je što Nikolas Kejdž ima više ovakvih uloga, dobar je u njima", neki su od komentara.

