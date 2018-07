Od Olivera Dragojevića oproštaju se porodica i prijatelji: Nije se mučio, na kraju je samo zaspao

Sada si ”trag u beskraju” Neka te Gospodar čuva i nagradi za sve dobro što si ostavio u nama sa svojim pjesmama... Tvoja duša je pronašla svoju luku i tvoje more više nije nemirno... #nemamdvasrcajednozaljubavdrugozamržnju #oliverdragojevic #tragubeskraju

A post shared by Enis Bešlagić(@beslagicenis_jedini_pravi) on Jul 28, 2018 at 11:57pm PDT