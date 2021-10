Odlučeno gdje će biti održana dodjela MTV nagrada u Evropi

Ovogodišnja dodela MTV nagrada za Evropu, MTV Europe Music Avards, biće održana 14. novembra u Mađarskoj, saopšteno je danas uz potvrdu da se ceremonija održava u Mađarskoj uprkos nedavnom usvajanju zakona kojim se u toj zemlji široko ograničava LGBTQ populacija.

"Ceremonija je prilika da se upravo iz Mađarske reafirmišu građanska prava i slobode LGBTQ populacije širom svijeta, rekao je Kris Mekarti, predsjednik i izvršni direktor MTV Entertainment Grupe, prenosi AP.

Dodaje da se raduju što će iskoristiti ovaj događaj da osnaže poruku solidarnosti sa LGBTQ braćom i sestrama.

"Jasno smo to stavili do znanja od samog od početka - ne dozvoljavamo uredničke intervencije prema umjetnicima i sadržajima koji stvaramo. To je uvijek uslov bez obzira u kojoj smo zemlji", rekao je predsjednik i izvršni direktor MTV Entertainment Grupe Kris Mekarti.